Удар по Роменській громаді: є загиблий і поранені

Удар по Роменській громаді на Сумщині призвів до загибелі мирного жителя. Окупаційні російські війська здійснили атаку з використанням безпілотника по житловому сектору. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.
За його словами, удар прийшовся по житловому будинку в Роменській громаді. Унаслідок атаки загинув 42-річний чоловік.
📢 «На жаль, внаслідок російської атаки по Роменській громаді загинув 42-річний чоловік… Ворог поцілив у житловий будинок, попередньо – з БпЛА», — написав він. Також постраждали рідні загиблого — їм наразі надають необхідну допомогу.
💥 Удар по Роменській громаді став частиною масштабних обстрілів Сумської області протягом доби. Зафіксовано понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту у 20 громадах регіону.
- Серед цивільних є загиблі та поранені: у Роменській громаді постраждали жінки віком 47, 61 і 66 років внаслідок атак безпілотників.
- Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в різних громадах області, зокрема:
– Есманьська громада та Шалигинська громада — зруйновані приватні будинки та господарчі споруди;
– Глухівська громада — пошкоджено житловий будинок;
– Шосткинська громада — зазнали руйнувань житлові та нежитлові будівлі, а також інфраструктура;
– Сумська громада — пошкоджено домогосподарство та господарчу споруду;
– Лебединська громада — уражено об’єкт інфраструктури.
- Із небезпечних територій евакуйовано 13 мешканців.
- Повітряна тривога в області тривала 23 години 31 хвилину.
👉 Нагадаємо, цього ж вечора російські війська також завдали ударів по Запоріжжю та області, де є загиблі та поранені.