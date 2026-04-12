Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – ЗМІ

Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут через Ормузьку протоку, яка стала ключовим каменем спотикання у спробах досягти домовленостей. Про це у суботу, 11 квітня, повідомило CNN із посиланням на обізнані джерела.

Попри загалом позитивний тон перемовин, саме питання контролю над Ормузькою протокою залишається невирішеним. Тегеран не готовий поступатися своїми позиціями щодо цього стратегічного водного шляху.

📢 «Значні проблеми залишаються, у тому числі “надмірні вимоги” США, які можуть ускладнити прогрес у досягненні угоди», — цитує CNN іранське агентство Tasnim.

Інформацію про складнощі підтверджують і пакистанські джерела. Вони зазначають, що хоча загальний настрій переговорів є конструктивним, ситуація навколо Ормузької протоки фактично зайшла у тупик.

📢 «Пакистанські джерела повідомляють CNN, що загальний тон і результат переговорів залишаються в цілому позитивними, але глухий кут зберігається в питанні контролю над Ормузькою протокою», — передає телеканал.

Джерело, наближене до іранської делегації, прямо назвало американські умови неприйнятними. Тим часом іранське державне телебачення дало зрозуміти, що нинішній раунд може стати вирішальним для досягнення будь-якого компромісу.

📢 «З огляду на надмірні вимоги США, схоже, це останній шанс іранської команди досягти загальної основи в цьому раунді переговорів», — заявили на іранському держтелебаченні.

☝️ Раніше повідомлялося, що США вже розпочали роботи з розмінування акваторії Ормузької протоки, де задіяні американські есмінці. Також президент Дональд Трамп заявляв, що цей стратегічний маршрут буде відкритий найближчим часом — незалежно від позиції Ірану.