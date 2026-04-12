ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – ЗМІ

Денис Молотов
Фото: Віце-президент США Джей Ді Венс (ліворуч) потискає руку прем'єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу під час зустрічі в Ісламабаді для переговорів щодо Ірану в суботу. Jacquelyn Martin/AP

Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут через Ормузьку протоку, яка стала ключовим каменем спотикання у спробах досягти домовленостей. Про це у суботу, 11 квітня, повідомило CNN із посиланням на обізнані джерела.

Попри загалом позитивний тон перемовин, саме питання контролю над Ормузькою протокою залишається невирішеним. Тегеран не готовий поступатися своїми позиціями щодо цього стратегічного водного шляху.

📢 «Значні проблеми залишаються, у тому числі “надмірні вимоги” США, які можуть ускладнити прогрес у досягненні угоди», — цитує CNN іранське агентство Tasnim.

Інформацію про складнощі підтверджують і пакистанські джерела. Вони зазначають, що хоча загальний настрій переговорів є конструктивним, ситуація навколо Ормузької протоки фактично зайшла у тупик.

📢 «Пакистанські джерела повідомляють CNN, що загальний тон і результат переговорів залишаються в цілому позитивними, але глухий кут зберігається в питанні контролю над Ормузькою протокою», — передає телеканал.

Джерело, наближене до іранської делегації, прямо назвало американські умови неприйнятними. Тим часом іранське державне телебачення дало зрозуміти, що нинішній раунд може стати вирішальним для досягнення будь-якого компромісу.

📢 «З огляду на надмірні вимоги США, схоже, це останній шанс іранської команди досягти загальної основи в цьому раунді переговорів», — заявили на іранському держтелебаченні.

☝️ Раніше повідомлялося, що США вже розпочали роботи з розмінування акваторії Ормузької протоки, де задіяні американські есмінці. Також президент Дональд Трамп заявляв, що цей стратегічний маршрут буде відкритий найближчим часом — незалежно від позиції Ірану.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип