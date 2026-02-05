Тристоронні переговори в Абу-Дабі: стартував другий день консультацій

Розпочався другий день тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомив голова української делегації та секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустам Умєров у Telegram у четвер, 5 лютого.

📢 «Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки згодом», — написав він.

☝️ Таким чином, переговори в Абу-Дабі продовжуються без зміни формату, з акцентом на узгодження позицій сторін і подальше обговорення напрацювань у робочих групах.

Нагадаємо, 4 лютого в Абу-Дабі відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США та росії, спрямованих на врегулювання війни.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи перебіг переговорів в Абу-Дабі щодо припинення розв’язаної рф війни проти України, заявив про наявність як позитивних, так і негативних сигналів.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що війна в Україні може завершитися вже наступного року завдяки активізації дипломатичних зусиль і роботі української переговорної команди.