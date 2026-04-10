Трамп закликав Іран негайно перестати порушувати умови перемир’я

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Тегеран негайно припинити стягнення плати з нафтових танкерів, наголосивши, що такі дії суперечать умовам домовленостей про тимчасове перемир’я. Він звинуватив Іран у створенні штучних перешкод для транспортування нафти через стратегічно важливу протоку, що суперечить початковим домовленостям. Про свою позицію він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

📢 «Є повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку – їм краще цього не робити, а якщо роблять, то краще припинити це негайно»,написав Трамп.

Транзит через Ормузьку протоку, за словами американського лідера, наразі здійснюється з серйозними обмеженнями, що, на його думку, є неприпустимим порушенням та стає на заваді досягненням подальших домовленостей.

📢 «Іран дуже погано – дехто сказав би, ганебно – забезпечує прохід нафти через протоку. Це не та угода, яку ми уклали!»,заявив він.

Трамп наголосив, що Іран повинен гарантувати безперешкодний рух танкерів через Ормузьку протоку. У разі невиконання цих умов, за його словами, США готові діяти самостійно.

☝️ Він також підкреслив, що транспортування нафти через стратегічний маршрут має бути відновлене «дуже швидко з допомогою Ірану або без неї».

Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 10.04.2026

Водночас як повідомляє CNN, попри оголошення про припинення вогню, яке передбачало «повне і негайне» відкриття протоки, рух нафтових танкерів через цей ключовий водний шлях фактично залишається обмеженим через відсутність чітких інструкцій з боку Ірану.

Нагадаємо
  • Вільний транзит через Ормузьку протоку раніше вже зазнав змін: іранська сторона заявляла про повне обмеження руху суден у відповідь на удари Ізраїлю та США.
  • Також раніше Дональд Трамп неодноразово анонсував «багато позитивних дій» і заявив, що Сполучені Штати готові сприяти безпечному проходженню суден через протоку.
  • Удари Ірану та США відновилися попри офіційні заяви про припинення вогню — сторони знову обмінялися атаками.
