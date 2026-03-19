Засуджено ґвалтівника, який за $100 купив 5-річну дитину

Денис Молотов
Фото: Офіс генерального прокурора / 19.03.2026

Київський апеляційний суд 17 березня 2026 року залишив без змін вирок першої інстанції, яким 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна (крім житла) призначено киянину, який за 100 доларів США отримав від матері її пятирічну доньку для сексуальної експлуатації. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачений познайомився з жінкою через інтернет і домовився про передачу дитини в обмін на грошову винагороду. Після «обміну» чоловік зґвалтував дівчинку. Про обставини злочину він цинічно розповідав знайомим, надсилаючи фото дитини в оголеному вигляді та свої власні зображення, що стало одним із ключових доказів усвідомленості та цинізму його дій.

Прокуратура наполягала на максимальному покаранні, передбаченому ч. 4 ст. 152 КК України (ґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене з особливою жорстокістю). Суд першої інстанції повністю підтримав позицію обвинувачення.

Обвинувачений подав апеляційну скаргу, однак Київський апеляційний суд залишив вирок без змін. Рішення набуло законної сили.

Мати дитини, яка свідомо передала свою п’ятирічну доньку кривднику за гроші, також отримала 15 років позбавлення волі. Вирок щодо неї не оскаржувався.

Дівчинку вилучено з небезпечного середовища та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації, де їй надається комплексна медична, психологічна та соціальна допомога.

Тенденція зростання тяжких злочинів проти дітей

Цей випадок – черговий у низці особливо тяжких злочинів сексуального характеру проти неповнолітніх, які останнім часом фіксуються в різних регіонах України. Лише за останні місяці:

  • на Київщині ВІЛ-інфікований чоловік зґвалтував 11-річного сина свого знайомого;
  • житель Одеси систематично ґвалтував свою 7-річну племінницю (справа слухається в суді);
  • 39-річний мешканець Хмельниччини зґвалтував свою рідну 12-річну доньку і був засуджений Верховним Судом до довічного позбавлення волі.
  • Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 15-річному підлітку у вчиненні особливо тяжких злочинів сексуального характеру проти трьох неповнолітніх.

⚠️ Правоохоронці та прокурори наголошують: сексуальне насильство над дітьми є одним із найтяжчих злочинів, а співучасть батьків чи близьких осіб суттєво обтяжує відповідальність. Органи правопорядку закликають дорослих бути максимально уважними до поведінки дітей, особливо в умовах війни, евакуації та стресу, та негайно повідомляти про будь-які підозрілі обставини.

Усі постраждалі діти отримують державну підтримку та реабілітацію. Прокуратура нагадує: покарання за такі злочини є максимально суворим і невідворотним.

