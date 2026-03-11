На Харківщині підозрюють 15-річного підлітка у зґвалтуванні трьох маленьких хлопчиків

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 15-річному підлітку у вчиненні особливо тяжких злочинів сексуального характеру проти трьох неповнолітніх. Про це 11 березня 2026 року повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.

За даними слідства, підозрюваний разом із родиною евакуювався із зони бойових дій на Харківщині до відносно безпечного населеного пункту в регіоні. Місцева сім’я прихистила їх у своєму домі. У родині-господарів був 12-річний син. Спочатку між дітьми склалися дружні стосунки, однак згодом старший хлопець почав використовувати довіру для психологічного тиску та сексуального насильства.

Протягом січня-травня 2025 року в покинутих будівлях підозрюваний систематично ґвалтував 12-річного хлопчика, маскуючи дії під «ігри». Жорсткою умовою було повне підкорення: будь-яка відмова каралася побиттям. Усі епізоди насильства він знімав на мобільний телефон і зберігав відеозаписи.

Згодом підліток вчинив сексуальне насильство над ще одним хлопчиком — 11-річним сином загиблого українського військовослужбовця.

Останній задокументований епізод стався в червні 2025 року: біля місцевого магазину підозрюваний зустрів 10-річного хлопчика, висунув вимогу підкоритися, а коли дитина спробувала втекти — наздогнав її та силоміць відвів до окопу, де також зґвалтував.

Усі троє потерпілих довгий час мовчали через постійні погрози фізичною розправою та психологічний тиск. Лише після ретельної роботи правоохоронців та психологів діти розповіли про скоєне.

📌 Неповнолітньому ґвалтівнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (ґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, повторно, поєднане з особливою жорстокістю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, проводяться необхідні експертизи, зокрема психіатрична та психологічна.

⚠️ Прокуратура наголошує: будь-яке сексуальне насильство над дітьми є особливо тяжким злочином, незалежно від віку та статусу правопорушника. Органи правопорядку закликають батьків, педагогів та всіх дорослих бути уважними до змін у поведінці дітей та негайно повідомляти про підозрілі ситуації.