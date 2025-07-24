Підлітки зґвалтували та пограбували жінку на Закарпатті

На Закарпатті четверо підлітків напали на 46-річну жінку, яку зустріли на вулиці, зґвалтували її та пограбували, після чого зникли з місця злочину. Правоохоронці затримали трьох із цих покидьків. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Закарпатській області.

Згідно з інформацією, 23 липня до правоохоронців звернулася жителька Мукачева, 46 років, яка повідомила, що на неї напали кілька юнаків. Зловмисники силоміць відібрали у неї золоті вироби та гроші, після чого вчинили насильницькі дії та втекли.

Кримінальна поліція встановила особи підозрюваних — це четверо неповнолітніх віком 13, 14, 16 і 17 років.

Трьом затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 ККУ (зґвалтування, вчинене групою осіб, і грабіж із застосуванням насильства). Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Щодо 13-річного учасника злочину, який не досяг віку кримінальної відповідальності, наразі розглядаються правові заходи. Досудове розслідування триває.

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