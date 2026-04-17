ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрони рф атакували громадський транспорт та жителів Херсона

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки у Херсонській області / Херсонська ОВА / 17.04.2026

Ранок п’ятниці, 17 квітня, у Херсонській громаді розпочався з чергових актів терору проти мирного населення. Окупаційні російські війська прицільно використовують безпілотники для атак на цивільні об’єкти та перехожих. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

💥 Атака на маршрутний автобус
Близько 07:00 у Дніпровському районі міста ворожий дрон атакував маршрутний автобус приватного перевізника.

📢 «Під російський удар потрапила маршрутка приватного перевізника. За попередньою інформацією, водій з пасажирами не постраждали», — зазначив очільник МВА.

Попри відсутність жертв, інцидент спричинив тимчасові зміни у логістиці міста. Зокрема, через артобстріл було призупинено рух на 3-му автобусному маршруті, проте вже о 10:00 роботу транспорту на цій лінії вдалося повністю відновити.

🔹 Поранення літнього чоловіка у передмісті

Ще одна зухвала атака сталася о 06:30 у передмісті Херсона. Окупанти за допомогою безпілотника скинули вибуховий пристрій на велосипедиста.

  • Постраждалий: 70-річний чоловік.
  • Діагноз: вибухова травма, численні уламкові поранення рук та ніг. Наразі потерпілий перебуває у лікарні під наглядом фахівців.
⚠️ Поминальні дні: нові обмеження у громаді

З огляду на постійну небезпеку ударів з повітря, влада Херсона запровадила низку суворих обмежень на період поминальних днів. Ярослав Шанько закликав мешканців дотримуватися правил безпеки:

  1. Заборона на відвідування кладовищ: перебування на територіях поховань суворо заборонено (виняток — лише безпосереднє проведення похоронних процесій).
  2. Комендантська година: неухильне дотримання часових обмежень пересування містом.
  3. Уникнення скупчень: мешканців просять не наражати себе на небезпеку та враховувати складну безпекову ситуацію.

👉 Нагадаємо, що напередодні, 16 квітня, у Херсоні також було зафіксовано атаки на два цивільні автомобілі, внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали четверо людей. Терор проти цивільного транспорту став системним інструментом російських військ у прифронтовому місті.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип