Атака росіян на залізницю Житомирщини, є жертва

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на залізничну інфраструктуру / ДСНС України / 23.04.2026

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну логістику України. У четвер, 23 квітня, ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі Житомирської області. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередніми даними, підступний удар був здійснений із застосуванням ударних безпілотників.

📢 «Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки», — зазначив очільник області.

На місці влучання працюють екстрені служби: рятувальники ДСНС, правоохоронці та ремонтні бригади, які намагаються мінімізувати наслідки руйнувань.

Раніше вранці Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Коростеня Житомирської області.

💥 Ситуація в інших регіонах

Цієї ж ночі під масованим ударом опинилися й інші області України:

  • Херсон: Ворог атакував місто дронами. Зафіксовано поранення у двох місцевих мешканців.
  • Дніпро: Наслідки нічної атаки БпЛА виявилися вкрай важкими. Кількість поранених зросла до 10 осіб, троє людей загинули. Рятувальні роботи у місті завершено.

Також відомо, що Впродовж минулої доби, 22 квітня, на фронті відбулось 159 бойових зіткнень.

⚠️ Військові адміністрації закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог активно використовує тактику запусків дронів-камікадзе з різних напрямків для перенавантаження систем ППО.

