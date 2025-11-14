П’ятниця, 14 Листопада, 2025
ЗАЕС знову втратила ключову лінію живлення

Запорізька атомна електростанція знову опинилася у критичній ситуації через відключення лінії електропередачі Дніпровська, яке сталося у п’ятницю, 14 листопада. Про це повідомила компанія «Енергоатом» у своїй офіційній заяві, оприлюдненій у Telegram.

Дніпровська лінія 750 кВ є головною для забезпечення електроживлення тимчасово окупованої станції. Наразі ЗАЕС отримує енергію для власних потреб лише через одну діючу лінію електропередачі, що робить систему надзвичайно вразливою до будь-яких збоїв або пошкоджень.

У компанії наголошують, що ситуація знову наближає станцію до потенційного аварійного сценарію.

📢 «Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. В разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки», — написали в компанії.

Це вже не перший випадок, коли станція змушена працювати на межі можливостей через пошкодження чи знеструмлення ліній електропередачі. Лише кілька днів тому, 9 листопада, після завершення ремонтних робіт на другій лінії, електростанція вперше за пів року отримала доступ до резервного живлення. Це дозволило частково стабілізувати ситуацію, однак вразливість системи відчутно зберігалася.

Перед цим, 7 листопада, поблизу тимчасово окупованої ЗАЕС було досягнуто локального припинення вогню, щоб провести ремонт резервної лінії електропередачі. Сам факт необхідності такого рішення свідчив про критичність стану інфраструктури навколо станції. Будь-яке пошкодження чи затримка у відновленні ставить під удар не лише енергосистему, а й радіаційну безпеку регіону.

