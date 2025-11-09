Неділя, 9 Листопада, 2025
Вперше за пів року Запорізька АЕС отримала резервне живлення

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вперше за шість місяців відновила доступ до резервного живлення від зовнішньої мережі після завершення ремонту другої лінії електропередач. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Згідно з повідомленням, підключення лінії електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» до ЗАЕС стало ключовим кроком для запобігання потенційній ядерній катастрофі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що відновлення живлення стало можливим лише завдяки складним переговорам між сторонами конфлікту.

📢 «Оскільки пошкоджені ділянки ліній знаходилися в активній зоні бойових дій, це вимагало складних переговорів з обома сторонами для встановлення ретельно координованих тимчасових угод про перемир’я, щоб техніки могли працювати без ризику для свого життя. Це зайняло кілька тижнів, і тепер станція знову має доступ до двох ліній електропостачання», — заявив він.

☝️ За даними МАГАТЕ, ремонт лінії «Феросплавна-1» розпочався вранці в суботу, приблизно за три кілометри від периметра станції після проведення розмінування території. Технічні фахівці відремонтували пошкоджений кабель між двома опорами. Місія МАГАТЕ безперервно моніторила процес.

Лінію, яка була знеструмлена з 7 травня 2025 року, остаточно підключили до ЗАЕС цього вечора, що забезпечило станції резервне джерело живлення.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Україна вже 42-й раз запобігла можливій аварії на ЗАЕС, яка перебуває під окупацією російських військ.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив про зростання ядерної загрози після російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

📢 «Окупанти свідомо атакували підстанції, які забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС», — зазначив глава МЗС.

Відновлення лінії «Феросплавна-1» стало першим за пів року випадком, коли ЗАЕС отримала стабільне резервне живлення. Це, за оцінками МАГАТЕ, суттєво знизило ризики техногенної катастрофи.

👉 Також раніше повідомлялось, що росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів, який вийшов з ладу.

