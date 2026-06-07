OpenAI готує глобальний редизайн ChatGPT

Американська компанія OpenAI готує наймасштабніший у своїй історії редизайн та оновлення інтерфейсу, після якого ChatGPT остаточно перетвориться на універсальний «супердодаток». Розробники роблять головну ставку на так званих ШІ-агентів, які зможуть не лише вести текстовий діалог, а й самостійно діяти від імені користувача. Про це повідомляє міжнародне видання Financial Times, посилаючись на внутрішні джерела в компанії.

Зазначається, що перші капітальні зміни користувачі зможуть побачити вже найближчими тижнями. Вони безпосередньо стосуватимуться як десктопної вебверсії сервісу, так і офіційних мобільних застосунків.

У керівництві компанії дедалі більше переконані, що майбутнє штучного інтелекту належить виключно автономним агентам, здатним самостійно виконувати ланцюжки складних завдань.

Йдеться про виконання повсякденних і бізнесових процесів:

Автоматичне бронювання поїздок та авіаквитків;

Гнучке планування ділових зустрічей;

Організація та синхронізація робочих календарів;

Глибокий аналітичний пошук інформації на вебсайтах.

ChatGPT поступово трансформується у єдину платформу, яка об’єднає раніше розрізнені інструменти штучного інтелекту в одному місці.

Реорганізація OpenAI: посилення Codex та вихід на IPO

Одним із ключових напрямків оновлення стане стрімкий розвиток платформи Codex, що дозволяє створювати програмне забезпечення, автоматизувати аналітику та писати складний код за текстовими інструкціями. На тлі жорсткої конкуренції з продуктом Claude Code від Anthropic, OpenAI об’єднала команди ChatGPT та Codex під єдиним керівництвом.

Для активного залучення користувачів розробники кардинально змінюють інтерфейс ChatGPT. На головному екрані користувачам активніше пропонуватимуть інтегровані інструменти програмування, модулі візуальної генерації та сервіси зовнішніх партнерів, серед яких уже зафіксовані Canva і Booking.com. У перспективі компанія планує повністю відмовитися від ручних підказок (промптів) — моделі мають самостійно розуміти наміри людини за контекстом.

Глобальні зміни окреслив новий очільник базових продуктів компанії:

📢 «Ми прагнемо створити ситуацію, коли у вас буде власний персональний агент, здатний допомагати вам… у всьому вашому житті, чи то в особистому, чи то в робочому. Ви можете підключатися до нього через мобільний телефон, настільний комп’ютер або веб. Коли ви в машині, ви можете розмовляти з ним», – офіційно заявив керівник core-продуктів OpenAI Тібо Соттіо у коментарі для FT.

Бізнес-модель та інтеграція інструментів ChatGPT Images 2.0

Окрім суто технологічного прориву, масштабний редизайн має чітко окреслену комерційну мету. OpenAI прагне максимально збільшити частку платних підписників та залучити корпоративних клієнтів перед запланованим на цей рік виходом на IPO. Наразі понад 2 мільйони бізнес-користувачів забезпечують близько 40% усіх доходів компанії, і розробники планують довести цей показник до 50% вже до грудня.

Згідно з новою філософією OpenAI, з розвитком технологій межа між класичними чат-ботами, пошуковими системами, середовищами розробки та іншими цифровими продуктами повністю зникне, поступившись місцем єдиному цифровому консьєржу.

Важливим кроком на цьому шляху став нещодавній реліз нової версії візуального ШІ — ChatGPT Images 2.0. Ця оновлена модель отримала функцію попереднього логічного планування макета (thinking integration). Вона здатна безпомилково інтегрувати чіткі текстові написи у зображення, створювати складні дизайнерські макети, точні UI-прототипи сайтів та детальну інфографіку, що робить її повноцінним робочим інструментом для маркетологів та вебдизайнерів усередині майбутнього «супердодатка».

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