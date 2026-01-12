Викрито масштабну схему розкрадання газу в Сумах і на Вінниччині

Фахівці служби безпеки НАК «Нафтогаз» України спільно з ТОВ Газорозподільні мережі України (Газмережі) викрили масштабну схему розкрадання газу. Несанкціонований відбір ресурсу здійснювала газонаповнювальна компресорна станція у Сумах, яка згодом поширила свою діяльність і на частину території Вінницької області. Про це у понеділок, 12 січня, повідомили в «Нафтогазі» та Газмережі України.

За підсумками перевірок газонаповнювальних станцій у Сумах та Вінниці фахівці Газмережі склали відповідні акти про порушення. На їх підставі підприємству-порушнику нараховано штрафні санкції на загальну суму 56,6 млн грн за незаконний відбір природного газу.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 25 обшуків, під час яких було вилучено докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура вже повідомила про підозру одній посадовій особі.

☝️ Як зазначається, під час аналізу документації спеціалісти зафіксували суттєві розбіжності між обсягами газу, які підприємство декларувало, та фактичними обсягами використаного ресурсу. Йдеться про газонаповнювальну компресорну станцію, розташовану у Сумах.

Крім того, встановлено, що підприємство розширило свою діяльність і на територію Вінницької області. У ході слідчих дій на сумському об’єкті виявили несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку газу, а на вінницькому — можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, яка організувала незаконний відбір природного газу з магістральної мережі та реалізовувала його через пересувну автозаправку.

Також повідомлялося про викриття масштабної схеми привласнення палива з газотранспортної системи України на суму понад 251 млн гривень.