ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Харькові росіяни атакують дронами АЗС та інфраструктуру

Денис Молотов
У Харькові росіяни атакують дронами АЗС та інфраструктуру
Фото: наслідки російських атак по цивільний інфраструктурі Харкова / Харківська ОВА / 02.05.2026

У суботу, 2 травня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на декілька АЗС Харкова із застосуванням ударних безпілотників. Влучання зафіксовані одразу в кількох районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

📢 «Маємо влучання в АЗС в Основ’янському районі… Влучання в АЗС у Новобаварському районі… Ще одне влучання в АЗС у Київському районі… Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці пожежа, є постраждалі», – зазначив він.

Окрім автозаправних станцій, під удар потрапили й житлові об’єкти.

  • у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок
  • у Новобаварському районі пошкоджено дах приватного будинку

📢 «На щастя, без постраждалих», – додав Терехов щодо цього епізоду.

Також про ворожі удари повідомили у військовій адміністрації області:

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив масштаби ударів та уточнив інформацію про постраждалих.

📢 «На фото — наслідки ворожої атаки на Харків сьогодні вдень. Окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста».

За його словами:
  • пошкоджено чотири автозаправні станції та багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюються;
  • внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

☝️ Один із поранених — 62-річний чоловік — був госпіталізований із вибуховими травмами. За попередніми даними, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес.

Окупаційні російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури Харкова, зокрема об’єктів, розташованих у житлових районах.

❗️ «Наразі загроза з повітря зберігається. Залишайтеся в безпечних місцях!», – закликали місцеві органи влади.

📌 Нагадаємо

Напередодні, 1 травня, у Харкові та області вже фіксувалися удари дронів по автозаправних станціях, зокрема у Київському та Слобідському районах міста, а також у Чугуєві.

Субота, 2 травня 2026 року, стала днем масштабного дронового терору для Херсона. Російські агресори протягом ранку кілька разів прицільно атакували громадський транспорт та цивільну інфраструктуру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Виявлено розкрадання коштів у релокованій лікарні з Лисичанська – СБУ

КРИМІНАЛ

Генштаб відзвітував про 226 боїв на фронті за добу 27 квітня

ВІЙНА

40 років аварії на ЧАЕС: соціальна підтримка ліквідаторів з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Вибух біля Білоцерківського ТЦК: затримано пенсіонера з гранатами

ВАЖЛИВО

Покровський і Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими, за день на фронті 161 бій – Генштаб

ВІЙНА

Двоє представників ТЦК загинули в ДТП на Черкащині

ВАЖЛИВО

У Малі ліквідовано проросійського міністра оборони

ПОЛІТИКА

Допомога Україні: Пентагон розморозив $400 млн фінансування

ВАЖЛИВО

Атака дронів на Київ: руйнування та травмування людей

ВАЖЛИВО

Понад 240 боїв за добу – карта за напрямками від Генштабу

ПОДІЇ

Нічний терор Одеси: атака дронів, руйнування та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Мадяр заявив про нову хвилю ударів по нафті та військах у глибокому тилу рф

ПОДІЇ

Ізраїль відмовився від краденого українського зерна

ВАЖЛИВО

Cloudflare визнав месенджер рф «Мах» шпигунською програмою

СУСПІЛЬСТВО

На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип