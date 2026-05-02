У Харькові росіяни атакують дронами АЗС та інфраструктуру

У суботу, 2 травня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на декілька АЗС Харкова із застосуванням ударних безпілотників. Влучання зафіксовані одразу в кількох районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

📢 «Маємо влучання в АЗС в Основ’янському районі… Влучання в АЗС у Новобаварському районі… Ще одне влучання в АЗС у Київському районі… Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці пожежа, є постраждалі», – зазначив він.

Окрім автозаправних станцій, під удар потрапили й житлові об’єкти.

у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок

у Новобаварському районі пошкоджено дах приватного будинку

📢 «На щастя, без постраждалих», – додав Терехов щодо цього епізоду.

Також про ворожі удари повідомили у військовій адміністрації області:

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив масштаби ударів та уточнив інформацію про постраждалих.

📢 «На фото — наслідки ворожої атаки на Харків сьогодні вдень. Окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста».

За його словами:

пошкоджено чотири автозаправні станції та багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюються;

внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

☝️ Один із поранених — 62-річний чоловік — був госпіталізований із вибуховими травмами. За попередніми даними, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

На місці обстрілу медики надали допомогу ще п'ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам.

Окупаційні російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури Харкова, зокрема об’єктів, розташованих у житлових районах.

❗️ «Наразі загроза з повітря зберігається. Залишайтеся в безпечних місцях!», – закликали місцеві органи влади.

📌 Нагадаємо

Напередодні, 1 травня, у Харкові та області вже фіксувалися удари дронів по автозаправних станціях, зокрема у Київському та Слобідському районах міста, а також у Чугуєві.

Субота, 2 травня 2026 року, стала днем масштабного дронового терору для Херсона. Російські агресори протягом ранку кілька разів прицільно атакували громадський транспорт та цивільну інфраструктуру.