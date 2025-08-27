Відомі перші країни, дозволені для множинного громадянства

Україна розпочинає процедуру впровадження множинного громадянства з низкою країн. Першими державами, з якими буде реалізовано цей механізм, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це шостий президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з представниками Світового конгресу українців (СКУ) у вівторок, 26 серпня.

📢 «Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти. Це крок для ще більшої єдності українців у світі», – сказав Зеленський.

Окрім теми подвійного й множинного громадянства, обговорювалися також дипломатична робота України, міжнародний тиск на росію, питання повернення викрадених дітей, підтримка українських школярів та залучення інвестицій у відбудову держави.

Зеленський наголосив, що велике значення має допомога українській армії від закордонних громад та організацій.

📢 «Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу», – зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність членам СКУ за активну діяльність і підтримку, яка об’єднує мільйони українців за кордоном довкола спільної мети — зміцнення держави.

☝️ Нагадаємо, ще раніше Зеленський повідомляв, що Україна поступово формує перелік країн, з якими планує впроваджувати механізм множинного громадянства.

👉 18 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який вперше відкрив можливість для українців мати громадянство кількох держав одночасно.