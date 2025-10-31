П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
Відео втечі з України: мобілізований адвокат на авто прорвався в Угорщину

Денис Молотов
Денис Молотов
Відео втечі з України: мобілізований адвокат на авто прорвався в Угорщину

На пункті пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» у зоні Мукачівського прикордонного загону ввечері 30 жовтня стався прорив кордону. Чоловік на чорній Toyota Avensis з номерним знаком АО6422ЕЕ протаранив шлагбауми та втік з України на територію Євросоюзу.

Про інцидент повідомив журналіст Віталій Глагола, який послався на власні джерела та оприлюднив відео моменту прориву кордону.

📢 «Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в’їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника (той у лікарні) і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі — кордон, Угорщина. Шість секунд — і ти вже в Шенгені. Без візи, без черги», — йдеться у повідомленні журналіста.

За інформацією правоохоронців, за кермом перебував 37-річний Едуард Пуканич, уродженець села Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом, а в червні цього року був призваний до лав Збройних сил України.

Під час прориву автомобіль на швидкості збив прикордонника, який нині перебуває у лікарні. Стан постраждалого стабільний.

⚠️ Втікач, який прорвав кордон, перетнув межу з Угорщиною, де вже оголошено розшук транспортного засобу та водія спільними прикордонними підрозділами двох країн.

☝️ Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці викрили 27-річного засудженого, який, перебуваючи у місцях позбавлення волі, організував схему незаконного переправлення людей до Угорщини.

👉 Також в Одесі сталась активна протидія громадян працівникам ТЦК, унаслідок чого, начебто, постраждали люди у військовій формі. А автомобіль, схожий на службовий, також зазнав пошкоджень.

 

