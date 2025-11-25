Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

У вівторок, 25 листопада, запланована зустріч коаліції охочих, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі. Це рішення стало підсумком розмови українського лідера з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, розмова була «хорошою й дуже продуктивною». Він подякував прем’єр-міністру за співчуття, висловлені українському народу, особливо після чергової російської атаки, що відбулася минулої ночі.

Також Зеленський підкреслив, що Україна разом із США, Європою та багатьма іншими країнами фактично працює цілодобово, щоб зупинити кровопролиття та захистити цивільне населення.

📢 «Подякував пану прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу. Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом з Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття», – зазначив Зеленський.

Було наголошено на важливості перспектив, які з’явилися після перемов у Женеві. За його словами, ці напрацювання можуть зробити шлях до миру реальним і відкрити нові можливості для припинення війни.

📢 «Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти», — зазначив Зеленський.

Раніше у вівторок повідомлялося, що в Абу-Дабі почалися перемови між США, Україною та росією. Міністр армії США Ден Дрісколл проводить зустрічі з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим та російською делегацією для обговорення американського «мирного плану».

Зустріч коаліції охочих у вівторок має на меті узгодити позиції партнерів, визначити пріоритетні напрямки співпраці та обговорити подальші кроки у напрямку мирного врегулювання. Українська сторона підкреслює, що такі перемовини є важливим елементом у консолідації міжнародної підтримки та координації зусиль для завершення війни.

