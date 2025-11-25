Вівторок, 25 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

У вівторок, 25 листопада, запланована зустріч коаліції охочих, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі. Це рішення стало підсумком розмови українського лідера з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, розмова була «хорошою й дуже продуктивною». Він подякував прем’єр-міністру за співчуття, висловлені українському народу, особливо після чергової російської атаки, що відбулася минулої ночі.

Також Зеленський підкреслив, що Україна разом із США, Європою та багатьма іншими країнами фактично працює цілодобово, щоб зупинити кровопролиття та захистити цивільне населення.

📢 «Подякував пану прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу. Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом з Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття», – зазначив Зеленський.

Було наголошено на важливості перспектив, які з’явилися після перемов у Женеві. За його словами, ці напрацювання можуть зробити шлях до миру реальним і відкрити нові можливості для припинення війни.

📢 «Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти», — зазначив Зеленський.

Раніше у вівторок повідомлялося, що в Абу-Дабі почалися перемови між США, Україною та росією. Міністр армії США Ден Дрісколл проводить зустрічі з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим та російською делегацією для обговорення американського «мирного плану».

Зустріч коаліції охочих у вівторок має на меті узгодити позиції партнерів, визначити пріоритетні напрямки співпраці та обговорити подальші кроки у напрямку мирного врегулювання. Українська сторона підкреслює, що такі перемовини є важливим елементом у консолідації міжнародної підтримки та координації зусиль для завершення війни.

👉 Також нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення щодо заморожених резервів російської федерації повинні ухвалювати європейські країни, а не Сполучені Штати.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ
02:50:18

ВАКС відправив під арешт Олексія Чернишова

ВАЖЛИВО

У київському магазині п’яний чоловік влаштував погром

КРИМІНАЛ

Орбан вимагає від ЄС припинити фінансову допомогу Україні

ПОЛІТИКА

АЕС в Україні знизили потужність через масовані атаки рф

ВАЖЛИВО

Європейські країни проти «мирного плану» США для України

ВАЖЛИВО

Рубіо пояснив, на чому ґрунтується запропонований «мирний план»

ВАЖЛИВО

В Україну повернули тіла 1000 полеглих Захисників

ВАЖЛИВО

На фронті 79 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

СУСПІЛЬСТВО

Удар по Україні: росіяни випустили 22 ракети та сотні БпЛА

ВАЖЛИВО

250 бойових зіткнень за добу: ЗСУ зупинили 66 штурмів на Покровському напрямку

ВІЙНА

Венс: Україна і росія повинні перейти до торгівлі та культурного обміну

ВАЖЛИВО

Рада оборони Луганської області ухвалила лише один військовий запит із десяти поданих

ЛУГАНЩИНА

98 російських ударних БпЛА атакували Україну

ВІЙНА

22 листопада – День пам’яті жертв Голодомору в Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ