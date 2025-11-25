Макрон розкритикував «мирний план» США щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення щодо заморожених резервів російської федерації повинні ухвалювати європейські країни, а не Сполучені Штати. Про це він повідомив в етері RTL, коментуючи дискусії щодо майбутнього російських валютних активів, заблокованих у Європі.

Американський «мирний план» щодо України передбачав залучення 100 млрд євро з цих коштів для відновлення України під контролем Вашингтона. Згідно з документом, Вашингтон мав отримати половину прибутку від цієї діяльності.

📢 «Пункт про резерви включено до плану США, але європейці – єдині, хто можуть вирішити, що робити із замороженими російськими активами, які перебувають у європейському володінні», — наголосив Макрон.

Європейський Союз наразі обговорює можливість надання Україні 140 млрд євро доходів, що накопичилися на рахунках Банку росії у бельгійському депозитарії Euroclear. Виділення коштів планувалось у вигляді “репараційного кредиту”. За словами джерел, американська пропозиція створює ризики для реалізації цього європейського плану.

Водночас The Washington Post повідомляє, що після переговорів представників США та України, які відбулися в Женеві, пункт про використання 100 млрд євро резервів рф був прибраний із проєкту документа.

☝️ Коментуючи оновлений план, Макрон зазначив, що американський підхід є «кроком у правильному напрямку», однак потребує подальшого доопрацювання. Він наголосив, що документ, який у Європі сприймають як такий, що в низці положень відповідає інтересам росії, містить «елементи, які потрібно поліпшити».

📢 «Ми хочемо миру, але не капітуляції», — заявив президент Франції. Він також закликав європейські країни не демонструвати «ознаки слабкості», які могли б підбадьорити росію у її «стратегічному протистоянні» з Європою.

👉 Нагадаємо, що Марк Бернс, якого називають «духовним радником» Трампа, висловив незадоволення планом щодо урегулювання війни в Україні.