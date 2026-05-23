Збереження ідентичності в умовах війни: як Гірська МВА забезпечує соціальну адаптацію земляків

Гірська громада Луганської області успішно об’єднала сучасні цифрові формати, розгалужену мережу гуманітарних штабів та різноманітні культурні ініціативи у єдину систему постійної взаємодії з громадянами. Головною особливістю цієї моделі стала глибока інтеграція культурної діяльності, фіксація та документування наслідків бойових дій, а також розгортання безбар’єрної інфраструктури, що забезпечує всебічну соціальну адаптацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Функціонування культури в онлайн та офлайн-форматах

Для збереження локальної ідентичності та підтримки творчого потенціалу земляків Гірська громада впровадила дворівневу систему функціонування культурного середовища:

Цифровий простір (онлайн): Перший рівень забезпечує стабільну роботу переміщених комунальних закладів у мережі Інтернет. Свої віртуальні двері відкрили «Гірська дитяча школа мистецтв», «Золотівський міський будинок культури «Шахтар» та «Публічна бібліотека Гірської МТГ». Через онлайн-інструменти фахівці підтримують постійний комунікаційний контакт із мешканцями та інформують про спільні проєкти.

Наразі 83 учні дитячої школи мистецтв дистанційно продовжують повноцінне навчання та здобувають призові місця на обласних і всеукраїнських конкурсах.

Регіональна присутність (офлайн): Другий рівень передбачає інтеграцію у приймаючі громади. Зокрема, на базі сільського клубу в селі Ставкове Полтавської області працівники евакуйованої бібліотеки організовують тематичні заходи, майстеркласи та спільні акції для ВПО та місцевих жителів. Від початку поточного року тут уже провели сім масштабних заходів, присвячених державним та пам’ятним датам.

Окремим стратегічним вектором роботи стало документування подій війни. Громада долучилася до масштабного проєкту «Цифровий архів документів про російсько-українську війну», що реалізується за безпосередньої фінансової підтримки Українського культурного фонду (УКФ). До електронної бази даних фахівці вже внесли 28 верифікованих матеріалів, які містять детальні свідчення про руйнування житлового фонду та інші наслідки російської агресії на території Гірської громади.

Розширення функцій гуманітарних штабів та міжгромадська солідарність

Спеціалізовані гуманітарні штаби Гірської міської військової адміністрації (МВА) наразі стабільно функціонують у Києві, Полтаві, Хмельницькому, Корсуні-Шевченківському та Богданівці. Проте їхня повсякденна діяльність уже давно вийшла за рамки звичайної видачі продуктових чи гігієнічних наборів. Сьогодні ці локації діють як сучасні простори для комунікації, надання психологічної допомоги та всебічної соціалізації.

Від початку 2026 року на базі штабів було організовано понад 160 великих офлайн-заходів:

Місто базування Характер активностей та партнерські проєкти Полтава Реалізація великого арттерапевтичного циклу «Теплі зустрічі» у щільній співпраці із закладами культури Айдарської громади. Хмельницький Організація десятків безкоштовних відвідувань театральних вистав, філармонійних концертів та інших мистецьких подій для родин ВПО. Київ Проведення регулярних пізнавальних екскурсій містом та музеями за підтримки Управління туризму КМДА та Київського інтеграційного хабу.

Окрему увагу МВА приділяє розвитку молодіжної політики. Навесні 2026 року в громаді офіційно сформували та запустили в роботу оновлену Молодіжну раду при Гірській МВА, яка покликана залучати юнаків та дівчат до ухвалення управлінських рішень.

Крім того, Гірська громада активно реалізує спільні міжрегіональні ініціативи з Рубіжанською та Айдарською громадами, організовуючи заходи до пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих захисників України. Також у березні учні Гірського ліцею взяли участь у Всеукраїнському спортивно-виховному заході «Україна єднає серця» на Івано-Франківщині.

Полтавський Центр життєстійкості як інноваційний інструмент

Одним із найважливіших досягнень громади в евакуації став запуск Центру життєстійкості у місті Полтава. Проєкт реалізовано в межах пілотної програми Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, а також Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», що діє за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Це повністю безбар’єрний простір, де евакуйовані громадяни мають змогу безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу, пройти комплексну діагностику психоемоційного стану та долучитися до груп взаємодопомоги. Примітно, що послугами установи на рівних правах користуються і місцеві полтавці, що продемонструвало приклад успішної міжгромадської взаємодії.

З початку року фахівці центру надали 578 індивідуальних консультацій та успішно провели 171 груповий захід, загальне охоплення яких перевищило 1300 осіб. Серед найбільш поширених запитів відвідувачів виділяють психологічну підтримку після втрати близьких, подолання хронічного воєнного стресу, зміцнення родинних зв’язків та опанування технік емоційного відновлення. У межах групової роботи регулярно проходять сертифіковані тренінги за міжнародними програмами «Самодопомога плюс» та «Діти та війна».

📢 Начальник Гірської міської військової адміністрації Олексій Бабченко так прокоментував стратегію інституції:

«Наша громада тимчасово не вдома, але вона не зупинилась. Центр життєстійкості підтверджує, що ми продовжуємо працювати для людей незалежно від обставин».

Для керівництва Гірської громади консолідація зусиль означає системну щоденну роботу, яка спрямована на збереження живих зв’язків між людьми, всебічну фінансову й моральну підтримку, а також формування стійкого середовища, у якому кожен мешканець продовжує відчувати себе невіддільною частиною рідного краю, незалежно від поточного географічного місця проживання.

