Неділя, 30 Листопада, 2025
ПОЛІТИКА

Від Орбана, якого торкався путін, відмовився президент Польщі

Денис Молотов
Від Орбана, якого торкався путін, відмовився президент Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення скасувати заплановану зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це відбулось після того, як глава угорського уряду відвідав російського диктатора владіміра путіна. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач. Відповідний допис з’явився у соцмережі Х (колишній Twitter) у неділю, 30 листопада.

Згідно з офіційними даними, Президент Навроцький 3 грудня розпочне дводенний візит до Угорщини. Там він планує взяти участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. Наступного дня він разом із дружиною мав здійснити запланований візит до Будапешта та провести низку зустрічей, зокрема й з Віктором Орбаном.

📢 «Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв’язку з візитом прем’єр-міністра Віктора Орбана до москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі», — зазначив Пшидач.

У межах зустрічі з лідерами Чехії, Словаччини та Угорщини Президент Навроцький планує обговорювати питання регіональної безпеки та співпраці в Центральній Європі.

👉 Нагадаємо, 28 листопада Орбан під час візиту до путіна заявив, що Будапешт готовий надати майданчик для організації “мирних переговорів”.

