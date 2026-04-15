США не продовжили винятки та повернули санкції проти нафти рф

Санкції проти російської нафти знову діють після того, як адміністрація США вирішила не продовжувати винятки, що дозволяли закупівлю вже завантаженої на танкери сировини. Про це повідомляє Politico.

Йдеться про обмеження, які тимчасово пом’якшували санкційний режим з метою уникнення різких коливань на глобальному нафтовому ринку. Однак їхній термін дії завершився, і у Вашингтоні вирішили не надавати подальших послаблень. Наразі санкції проти російської нафти відновилися у повному обсязі.

За даними видання, до останнього моменту в адміністрації США не давали чіткої відповіді щодо подальшої долі винятків. Вони були запроваджені як інструмент балансування між тиском на рф і стабілізацією світових цін на енергоносії.

Водночас співрозмовники Politico у Сенаті наголошують, що навіть за умов дії санкцій росія знаходить способи обходу обмежень.

📢 «Навіть до запровадження винятків російська нафта потрапляла на ринки, оскільки адміністрація Трампа тривалий час не вводила додаткових обмежень», — зазначив один із джерел.

☝️ За його словами, така ситуація дозволила москві одночасно зберігати експорт енергоресурсів і закуповувати критично важливі товари для військово-промислового комплексу.

ℹ️ Санкції проти російської нафти, як нагадують у матеріалі, були посилені ще 22 жовтня 2025 року. Тоді США запровадили обмеження проти ключових нафтовидобувних компаній рф, зокрема «Лукойл» і «Роснефть». Причиною такого рішення назвали відсутність реальних кроків із боку росії для сприяння мирному врегулюванню війни проти України.

Втім, уже того ж тижня американська адміністрація дозволила тимчасове послаблення: заправним станціям «Лукойлу» за межами росії дали змогу продовжити роботу до кінця жовтня.

Наразі ж санкції проти російської нафти повернулися до повного режиму дії, що може вплинути як на глобальні енергетичні ринки, так і на подальші можливості рф фінансувати війну.

