Іран прокоментував переговори із США в Ісламабаді

Переговори США та Ірану в Ісламабаді завершилися без досягнення остаточної угоди, оскільки сторони не змогли узгодити позиції щодо кількох ключових питань, серед яких центральне місце посідає контроль над Ормузькою протокою.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї, зазначивши, що попри частковий прогрес, принципові розбіжності залишаються, передає CNN у неділю, 12 квітня.

📢 «Не слід було очікувати, що ми зможемо досягти угоди за один раунд переговорів. Не думаю, що хтось мав такі очікування», — наголосив він.

За його словами, переговори США з Іраном дозволили сторонам досягти порозуміння з окремих питань. Однак, щодо «двох або трьох ключових напрямків» позиції залишаються різними.

☝️ Однією з головних причин глухого кута стала вимога Тегерана зберегти контроль над Ормузькою протокою, яку іранська сторона не готова передавати чи обмежувати.

Додатковим фактором напруження стала позиція США щодо ядерної програми Ірану. Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон очікує чітких гарантій відмови Тегерана від ядерної зброї.

За даними ЗМІ, іранська сторона також не погоджується відмовлятися від запасів збагаченого урану, що суттєво ускладнює переговорний процес.

Попри це, переговори США та Ірану загалом проходили у стримано позитивному тоні. Пакистан, який виступив посередником, продовжує підтримувати контакт з обома сторонами. Водночас іранські державні медіа повідомляють, що новий раунд перемовин наразі не планується.

👉 Зазначимо, що переговори тривали близько 21 години, однак не принесли прориву, після чого американська делегація повертається до США.