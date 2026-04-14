Атака на Дніпро: 5 загиблих, понад 20 поранених після ракетного удару

Денис Молотов
Фото: наслідки російського ракетного обстрілу по місту Дніпро / ДСНС України / 14.04.2026

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 14 квітня загинули п’ятеро людей, ще понад два десятки громадян дістали поранення. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, ворожа атака на Дніпро спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено приміщення автозаправної станції та транспортні засоби. На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби.

Фото: наслідки російського ракетного обстрілу по місту Дніпро / Дніпропетровська ОВА / 14.04.2026
🔹 Стан постраждалих

У медичних закладах залишаються 22 поранених. З них:

– 12 людей перебувають у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.

– ще п’ятеро постраждалих проходять амбулаторне лікування.

У людей зафіксовані поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Також усі вони пережили сильний психологічний стрес, із деякими вже працюють фахівці.

🔹 Ліквідація наслідків

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла на об’єкті інфраструктури після удару. Поліція спільно з медиками та надзвичайниками продовжує роботу на місці атаки:

– забезпечує публічну безпеку;
– надає допомогу постраждалим;
– фіксує наслідки обстрілу.

👉 Нагадаємо

Раніше повідомлялося про п’ятьох поранених унаслідок удару. Згодом кількість постраждалих зросла до 15, а пізніше — перевищила 20 громадян.

