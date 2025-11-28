Орбан на росії пропонує Угорщину путіну для переговорів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту на російську федерацію заявив про готовність Будапешта стати платформою для «мирних переговорів». Також він, начебто, готовий підтримати процес їх успішної реалізації. Таку інформацію поширили російські пропагандистські медіа.

На початку зустрічі російський диктатор владімір путін підкреслив характер взаємин між ним і угорським прем’єром, заявивши:

📢 «У нас склалася така атмосфера, яка дозволяє нам відверто обговорювати будь-які питання».

Орбан зазначив, що його нинішній візит став уже 14-ю зустріччю з путіним за час перебування на посаді глави уряду. За його словами, близькість України до Угорщини позначається на ситуації в країні:

📢 «Україна — сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі. Зокрема, ми зазнаємо відчутних економічних втрат», — наголосив прем’єр. – «Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату», — додав Орбан.

Він підкреслив, що Будапешт готовий надати майданчик для «мирних переговорів» і сприяти успішному завершенню подальшого діалогу.

У відповідь путін подякував угорському прем’єру за пропозицію та заявив, що ідея організувати переговори в Будапешті нібито належала президенту США Дональду Трампу.

Він також висловив припущення, що потенційні консультації між США та рф можуть у перспективі привести до проведення повноцінного саміту в столиці Угорщини. Диктатор путін додав, що готовий зустрітися там із главою Білого дому.

Разом з Орбаном до москви прибув також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який супроводжує прем’єра на переговорах.

Перед зустріччю з путіним угорський лідер опублікував допис у соцмережі X (колишній Twitter), де зазначив, що ключовою метою цього візиту є забезпечення енергетичної безпеки його країни.

👉 Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію, в якій офіційно визнав наявність явного ризику серйозного порушення базових цінностей Євросоюзу в Угорщині.