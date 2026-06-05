ДБР розробило механізм для повернення військовослужбовців із СЗЧ

Державне бюро розслідувань (ДБР) розробило та впровадило у повсякденну практику процесуальний механізм для військовослужбовців, які раніше самовільно залишили свої частини (СЗЧ). Наразі цим алгоритмом уже встигли скористатись сотні охочих українських бійців, які повернулися до виконання бойових завдань.

🔴 Ефективна протидія військовим кримінальним правопорушенням залишається одним із ключових пріоритетів роботи Державного бюро розслідувань.

Проте керівництво відомства наголошує, що ДБР наразі працює не лише над розслідуванням та передачею подібних проваджень до суду, але й над тим, щоб мотивовані військовослужбовці, які реально готові поновити свій правовий статус, могли зробити це максимально швидко та без будь-яких зайвих бюрократичних перепон у кабінетах.

Процесуальний алгоритм та статті Кримінального кодексу

Для досягнення цієї мети у Бюро запровадили спеціальний внутрішній юридичний механізм. Він дозволяє слідчим в експрес-режимі виконувати весь необхідний комплекс процесуальних дій, спрямованих на підготовку матеріалів до закриття кримінального провадження.

Цей алгоритм безпосередньо поширюється на дві специфічні статті Кримінального кодексу України:

Стаття 407 ККУ — Самовільне залишення військової частини або безпосереднього місця служби (СЗЧ);

— Самовільне залишення військової частини або безпосереднього місця служби (СЗЧ); Стаття 408 ККУ — Дезертирство (навмисне залишення частини з метою ухилення від військової служби).

Розроблений правоохоронцями алгоритм дозволяє військовим, які під серйозним тиском важких особистих чи бойових обставин тимчасово пішли у СЗЧ, оперативно пройти усі обов’язкові організаційні етапи, здати необхідні свідчення та якомога швидше повернутися до війська.

Звернення до військовослужбовців

Завдяки новому підходу ДБР вдається значно розвантажити судову та слідчу системи, фокусуючи ресурси на викритті реальних колаборантів та організаторів злочинних схем.

🔹 Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до служби, звертайтеся до ДБР.