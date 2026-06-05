Луганська ОВА видала медичні засоби та продуктові набори переселенцям у Кропивницькому

У місті Кропивницькому відбулася масштабна координаційна зустріч із внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з Луганської області, під час якої люди отримали гуманітарну підтримку та фахові юридичні й соціальні консультації. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Важливий регіональний захід відбувся за особистої участі директорки Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської обласної державної адміністрації Оксани Волошиної.

Посадовиця безпосередньо спілкувалася з евакуйованими людьми на майданчику хабу та допомагала в оперативному вирішенні їхніх нагальних побутових і правових питань.

Масштабну благодійну допомогу луганцям надали за прямого сприяння відомої благодійної організації — Благодійного фонду «Україна на долонях».

➡️Адресна допомога для вразливих категорій

Цього разу необхідні побутові та продуктові речі одержали 300 переселенців з різних міст Луганщини. Завдяки завчасно проведеній системній попередній реєстрації, всю наявну підтримку вдалося спрямувати виключно найбільш вразливим та незахищеним категоріям громадян: людям похилого віку (від шістдесяти років і старше), а також неповнолітнім дітям.

Розподіл гуманітарної допомоги за віковими та медичними групами:

🔹 Для дорослих переселенців. Літні люди отримали продуктові набори, а також базові пральні й мийні засоби для особистої гігієни;

🔹 Для немовлят та малечі. Організатори підготували якісне спеціалізоване дитяче харчування;

🔹 Для підлітків та школярів. Більш старшим хлопцям та дівчатам передали місткі шкільні рюкзаки, різноманітні іграшки, набори кольорових маркерів, засоби особистої гігієни, мʼякі автономні грілки та продукти харчування;

🔹 Для людей із проблемами здоровʼя. Особливу, посилену увагу під час місії приділили переселенцям, які мають серйозні хронічні захворювання або порушення опорно-рухового апарату. Для полегшення їхнього щоденного побуту та самостійного пересування були видані медичні ходунки, зручні милиці, сучасні ролатори на колесах, а також урологічні прокладки та інші специфічні розхідні матеріали.

✅ Майданчик для діалогу: обговорення медичних та військових програм

Окрім безпосередньої передачі гуманітарних та медичних наборів, проведена зустріч стала ефективним практичним майданчиком для детального обговорення важливих соціальних і законодавчих проблем, з якими луганці стикаються в евакуації.

Під час відкритого мікрофона присутні громадяни активно порушували перед керівництвом Департаменту такі гострі питання:

Порядок та обсяги виділення цільової матеріальної допомоги на дороговартісне лікування в низці релокованих громад області;

Наявні можливості фінансової та матеріально-технічної підтримки військовослужбовців, які призивалися з Луганщини;

Чинні державні та регіональні програми реабілітації та літнього оздоровлення для дітей з інвалідністю.

Усі охочі переселенці мали змогу поставити свої індивідуальні запитання посадовиці ОВА та отримати детальні, фахові розʼяснення безпосередньо на місці, що значно прискорить вирішення поданих офіційних заяв.

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👉 Нагадаємо, що 2–3 червня у місті Дніпро відбувся Міжрегіональний форум «Реалізація ветеранської політики прифронтових регіонів в умовах релокації».