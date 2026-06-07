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Удари по АЗС та агрокомпаніях: ворог атакував цивільну інфраструктуру Чернігівщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по АЗС та агрокомпаніях: ворог атакував цивільну інфраструктуру Чернігівщини
Фото: наслідки російських атак на Чернігівщину / ДСНС Чернігівської області / 07.06.2026

Окупаційна російська армія увечері в суботу, 6 червня, та в неділю зранку, 7 червня, масовано атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Внаслідок ворожих обстрілів дістала поранення літня жінка, зафіксовані значні руйнування будівель та техніки. Про це офіційно повідомила пресслужба Чернігівської обласної військової адміністрації та регіональне управління ДСНС.

На місцях усіх ворожих ударів оперативно розгорнули роботу рятувальні загони, які ліквідовували масштабні займання.

Нальоти на Корюківщину, Сновськ та Городню: атака «Гербери» на АЗС

Головним інструментом для терору паливного сектору у північних районах області цього разу стали російські безпілотники типу «Гербера», які поцілили по цивільних АЗС.

За даними ОВА та рятувальників, ситуація у Корюківському районі:

  • Удар по заправці. Учора ввечері ворожий БпЛА «Гербера» влучив безпосередньо по цивільній автозаправній станції у місті Корюківка, спричинивши серйозні руйнування. Внаслідок вилучення бойової частини виникла масштабна пожежа в адміністративній будівлі АЗС. Осколкові поранення та травми дістала місцева мешканка — жінка 1957 року народження, якій медики негайно надали допомогу;
  • Ранковий обстріл. Унаслідок чергової ранкової атаки у тому ж Корюківському районі посеред поля спалахнув трактор одного з місцевих сільгосппідприємств.

Паралельно аналогічні прицільні удари по автозаправних станціях були офіційно зафіксовані у містах Сновськ та Городня, де також триває ліквідація наслідків пошкодження паливних резервуарів.

Руйнування на Прилуччині та у Новгород-Сіверському районі

Одночасно із північними громадами під масований удар важких безпілотників типу «Герань» потрапила південна частина Чернігівської області, де під прицілом опинився місцевий бізнес.

Вночі ворог масовано атакував територію Прилуцького району. В одному з сіл зафіксовано прямий удар по місцевій агрокомпанії, внаслідок чого були суттєво пошкоджені адміністративні та господарські приміщення. В іншому селищі цього ж району вибухом також понівечило велику адміністративно-господарську будівлю.

За уточненою інформацією від ДСНС Чернігівської області, сьогодні вночі та вранці ворог додатково завдав повітряних ударів по територіях цивільних підприємств у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок цих атак пошкоджено господарські споруди, а на відкритих майданчиках загорілися вантажні автомобілі, що забезпечували логістику компаній. За попередньою інформацією рятувальників, під час цих інцидентів постраждалих осіб немає, а підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання.

Хроніка повітряного терору: удари по Одещині та Запоріжжю

Нічні та ранкові атаки окупаційних військ 7 червня призвели до пошкоджень у кількох великих регіонах країни:

  • Одещина. росіяни у ніч на 7 червня масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок вибухів руйнувань зазнали житлові та господарські об’єкти, є поранення в одного цивільного мешканця;
  • Запоріжжя. Також повідомлялося, що окупанти завдали потужних ударів по Запоріжжю. Внаслідок прильотів один із великих районів міста наразі повністю знеструмлений, на місці влучання на об’єкті інфраструктури спалахнула масштабна пожежа.

👉 Також нагадаємо, що війська рф в ніч на неділю, 7 червня, підступно атакували будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташовану на Київщині.

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