Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

Денис Молотов
Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

Верховна Рада України ухвалила закон про військового омбудсмена, підтримавши законопроєкт №13266 у другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі у середу, 17 вересня.

Прийнятий документ створює нову інституцію – військового омбудсмена, яка покликана посилити захист прав і свобод українських військовослужбовців. Закон визначає правовий статус цієї посади, її завдання та основи діяльності.

Тепер військовослужбовці, які вважають, що їхні права були порушені, зможуть подавати офіційну скаргу безпосередньо військовому омбудсмену. Після цього у його підрозділі проводитимуть перевірку для встановлення фактів і реагування на ситуацію.

☝️ Ініціатором законопроєкту №13266 виступив шостий президент України Володимир Зеленський.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошував, що ініціював низку змін до чинного законодавства, які повинні забезпечити додаткові механізми захисту для військових і членів їхніх родин.

Ухвалення закону про військового омбудсмена є важливим кроком у розвитку правових гарантій для українських військовослужбовців в умовах повномасштабної війни.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада України офіційно відновила прямі онлайн-трансляції своїх пленарних засідань. За відповідний проєкт постанови №13719 проголосували 266 народних депутатів під час голосування у четвер, 4 вересня.

