Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Верховна Рада України офіційно відновила прямі онлайн-трансляції своїх пленарних засідань. За відповідний проєкт постанови №13719 проголосували 266 народних депутатів під час голосування у четвер, 4 вересня. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у своїх Телеграм-каналах.

Згідно з документом, відкриті пленарні засідання транслюватиме державне підприємство Парламентський телеканал Рада, яке забезпечуватиме безперервне інформування громадян.

Постанова також скасувала годинний мораторій на публікацію новин із парламенту після завершення засідань. Ця заборона діяла з 24 лютого 2022 року, коли в Україні було запроваджено воєнний стан у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії.

Нагадаємо, ще у березні 2022 року Рада ухвалила рішення обмежити доступ до онлайн-трансляцій пленарних засідань з міркувань безпеки.

Втім, перший виняток стався 31 липня цього року, коли транслювали в прямому ефірі засідання щодо відновлення незалежності НАБ і САП.

У серпні голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що онлайн-трансляції засідань повернуть восени. Тепер ця обіцянка втілилася у конкретне рішення, яке відкрило можливість громадянам знову стежити за роботою Верховної Ради в реальному часі.

