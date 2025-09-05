П’ятниця, 5 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В ЗСУ підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та нафтобазу в Луганську

Денис Молотов
Денис Молотов
В ЗСУ підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та нафтобазу в Луганську

Сили безпілотних систем України у ніч проти 5 вересня завдали потужного удару по об’єктах паливної інфраструктури росії та окупованої Луганщини. За повідомленням командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді, ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в тимчасово окупованому Луганську.

📢 «Ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та Луганська нафтобаза», — зазначив він у своєму Telegram.

Рязанський НПЗ є одним із чотирьох найбільших на території росії, із річною потужністю близько 17,1 млн тонн. Цей об’єкт атакував 14 полк СБС разом із Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими підрозділами Збройних сил України.

Луганська нафтобаза, розташована на тимчасово окупованій території, також потрапила під удари дронів 14 полку СБС.

☝️ Раніше, у ніч на 5 вересня, в місті Рязань спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі, що підтвердило ефективність удару.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок. 30 серпня українські військові завдали ударів дронами по нафтопереробних заводах у Краснодарському краї та Самарській області на росії, спричинивши значні руйнування та пошкодження виробничих потужностей російських загарбників.

Ці дії українських Сил безпілотних систем мають на меті послабити логістичну і фінансову спроможність росії у сфері палива, зменшуючи її ресурси для ведення війни.

☝️ Також нагадаємо, що вранці 5 вересня атака дронами по Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області призвела до пошкодження критичної інфраструктури та перебоїв з електропостачанням.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

ВАЖЛИВО

Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

ЛУГАНЩИНА

40% Гази під контролем ізраїльських військ – ЦАГАЛ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Україна успішно протестувала власну далекобійну зброю – Зеленський

ВАЖЛИВО

путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

ВАЖЛИВО

Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами

ВІЙНА

Зеленський провів переговори з Антоніу Коштою на Закарпатті

ВАЖЛИВО

У Чернігівській області дрони пошкодили критичну інфраструктуру

ВІЙНА

На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони – Генштаб

ВІЙНА

129 бойових зіткнень на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

США незадоволені фінансуванням війни кремля через європейські нафтозакупівлі

ПОЛІТИКА

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

ВАЖЛИВО

Для школярів Луганщини провели заняття «Безпечна дорога дитинства»

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"