В ЗСУ підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та нафтобазу в Луганську

Сили безпілотних систем України у ніч проти 5 вересня завдали потужного удару по об’єктах паливної інфраструктури росії та окупованої Луганщини. За повідомленням командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді, ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в тимчасово окупованому Луганську.

📢 «Ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та Луганська нафтобаза», — зазначив він у своєму Telegram.

Рязанський НПЗ є одним із чотирьох найбільших на території росії, із річною потужністю близько 17,1 млн тонн. Цей об’єкт атакував 14 полк СБС разом із Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими підрозділами Збройних сил України.

Луганська нафтобаза, розташована на тимчасово окупованій території, також потрапила під удари дронів 14 полку СБС.

☝️ Раніше, у ніч на 5 вересня, в місті Рязань спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі, що підтвердило ефективність удару.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок. 30 серпня українські військові завдали ударів дронами по нафтопереробних заводах у Краснодарському краї та Самарській області на росії, спричинивши значні руйнування та пошкодження виробничих потужностей російських загарбників.

Ці дії українських Сил безпілотних систем мають на меті послабити логістичну і фінансову спроможність росії у сфері палива, зменшуючи її ресурси для ведення війни.

☝️ Також нагадаємо, що вранці 5 вересня атака дронами по Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області призвела до пошкодження критичної інфраструктури та перебоїв з електропостачанням.