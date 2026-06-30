НАБУ і САП завершили розслідування справи нардепки Скороход щодо «торгівлі» санкціями РНБО

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) офіційно завершили досудове розслідування у резонансній справі щодо діяльності злочинної групи. За твердженням правоохоронних органів, це незаконне об’єднання очолювала чинна народна депутатка України. Хоча у релізах антикорупційних відомств традиційно не вказується ім’я фігурантки, деталі кримінального провадження чітко вказують на представницю депутатської групи «За майбутнє» Анну Скороход. Про фінал досудового слідства повідомила пресслужба НАБУ.

За офіційними даними слідства, учасники злочинної групи розробили схему неправомірного збагачення, запропонувавши бізнесмену за 250 тисяч доларів США організувати введення офіційних санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) проти компанії його безпосереднього конкурента. Зловмисники запевняли підприємця, що отримані гроші будуть передані членам РНБО як плата за ухвалення відповідного санкційного рішення.

Маскування оборудки та деталі обману

Для забезпечення безпеки угоди та надання їй законного вигляду організатори вдалися до фінансових маніпуляцій.

📢 «Для маскування оборудки та гарантії розрахунку представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Після одержання $125 тисяч «замовника» запевнили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Насправді ж гроші залишилися у зловмисників. Адже вони не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії», — зазначається у повідомленні антикорупційного відомства.

Таким чином, фігуранти просто привласнили отриманий перший транш, оскільки не мали реальних виходів на посадовців, готових піти на злочин.

Оголошення підозри та пом’якшення запобіжного заходу

Нагадаємо, комплексне викриття зловмисників відбулося наприкінці минулого року. У грудні 2025 року НАБУ та САП у тісній співпраці з Головним управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України (ГУВБ СБУ) офіційно повідомили про підозру чинній народній депутатці України та її безпосереднім спільникам. Дії кваліфіковано за статтями, пов’язаними із шахрайством та підбурюванням до надання неправомірної вигоди.

Варто також зауважити, що під час обрання та перегляду запобіжних заходів виник курйозний прецедент. На початку поточного року, а саме 8 січня, суд офіційно дозволив народній депутатці Анні Скороход зняти раніше зафіксований електронний браслет контролю. Таке рішення суддя ухвалив після розгляду скарги політикині, у якій вона стверджувала, що через габарити пристрою на нозі вона позбавлена можливості вдягати тепле зимове взуття.