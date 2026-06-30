ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

НАБУ і САП завершили розслідування справи нардепки Скороход щодо «торгівлі» санкціями РНБО

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ і САП завершили розслідування справи нардепки Скороход щодо «торгівлі» санкціями РНБО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Анна Скороход

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) офіційно завершили досудове розслідування у резонансній справі щодо діяльності злочинної групи. За твердженням правоохоронних органів, це незаконне об’єднання очолювала чинна народна депутатка України. Хоча у релізах антикорупційних відомств традиційно не вказується ім’я фігурантки, деталі кримінального провадження чітко вказують на представницю депутатської групи «За майбутнє» Анну Скороход. Про фінал досудового слідства повідомила пресслужба НАБУ.

За офіційними даними слідства, учасники злочинної групи розробили схему неправомірного збагачення, запропонувавши бізнесмену за 250 тисяч доларів США організувати введення офіційних санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) проти компанії його безпосереднього конкурента. Зловмисники запевняли підприємця, що отримані гроші будуть передані членам РНБО як плата за ухвалення відповідного санкційного рішення.

Маскування оборудки та деталі обману

Для забезпечення безпеки угоди та надання їй законного вигляду організатори вдалися до фінансових маніпуляцій.

📢 «Для маскування оборудки та гарантії розрахунку представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Після одержання $125 тисяч «замовника» запевнили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Насправді ж гроші залишилися у зловмисників. Адже вони не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії», — зазначається у повідомленні антикорупційного відомства.

Таким чином, фігуранти просто привласнили отриманий перший транш, оскільки не мали реальних виходів на посадовців, готових піти на злочин.

НАБУ і САП завершили розслідування справи нардепки Скороход щодо «торгівлі» санкціями РНБО 01
Фото ілюстративне: САП та НАБУ / 29.06.2026
Оголошення підозри та пом’якшення запобіжного заходу

Нагадаємо, комплексне викриття зловмисників відбулося наприкінці минулого року. У грудні 2025 року НАБУ та САП у тісній співпраці з Головним управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України (ГУВБ СБУ) офіційно повідомили про підозру чинній народній депутатці України та її безпосереднім спільникам. Дії кваліфіковано за статтями, пов’язаними із шахрайством та підбурюванням до надання неправомірної вигоди.

Варто також зауважити, що під час обрання та перегляду запобіжних заходів виник курйозний прецедент. На початку поточного року, а саме 8 січня, суд офіційно дозволив народній депутатці Анні Скороход зняти раніше зафіксований електронний браслет контролю. Таке рішення суддя ухвалив після розгляду скарги політикині, у якій вона стверджувала, що через габарити пристрою на нозі вона позбавлена можливості вдягати тепле зимове взуття.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нижньодуванська громада організувала дитячий турнір з боксу до Дня Конституції

ЛУГАНЩИНА

Керівник ЦПД РНБО: “10 км до Сум” за словами путіна – це брехня

ПОДІЇ

Урочисті заходи до Дня Конституції: Олексій Харченко вручив державні нагороди та відзнаки луганцям

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 213 боєзіткнень, ворог продовжує тиск на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На відновлення Луганщини потрібно $33 млрд: підсумки форуму з компенсації збитків бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Підсумки навчального року та старт оздоровлення дітей Луганщини

ОСВІТА

За ексміністра Германа Галущенка внесли всю суму застави

ВАЖЛИВО

росіяни поцілили у пасажирський автобус Запоріжжя: є поранені

ВІЙНА

Україна позбавляє росію плацдарму в Криму – Зеленський

ПОДІЇ

Словаччина планує на саміті НАТО заблокувати фінансову та військову допомогу Україні

ПОЛІТИКА

На Кінбурнській косі піднято український прапор: що відомо

ВЛАДА

США завдали ударів по об’єктах Ірану в Ормузькій протоці

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про підготовку Білорусі до розширення агресії проти України

ВАЖЛИВО

Катастрофа у Венесуелі: оголошено надзвичайний стан

ВАЖЛИВО

У Кремінській громаді збільшили виплати для випускників

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип