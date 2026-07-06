рф атакувала інфраструктуру та АЗС у Запоріжжі, є жертви

Окупаційна російська армія продовжує застосовувати тактику цілеспрямованих ударів по об’єктах паливної та цивільної інфраструктури в українських містах. Війська рф 6 липня завдали удару безпілотниками по Запоріжжю, загинула жінка, ще 10 людей зазнали поранень, серед них – одна дитина. Про це повідомила ДСНС та очільник Запорізької ОВА.

На місцях влучань та займань паливно-мастильних матеріалів протягом усього дня тривали екстрені заходи безпеки. Зазначається, що через ворожі обстріли пошкоджені АЗС та кілька автомобілів.

Динаміка обстрілів автозаправних комплексів та заяви влади

Ранкові повітряні атаки були спрямовані безпосередньо на комерційні об’єкти міста, де в цей час перебували співробітники та водії. Інформація про масштаби руйнувань та жертви оновлювалася кілька разів протягом доби.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації описав початок атаки на місто:

📢 «Від ранку росіяни атакують автозаправочні станції в обласному центрі. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали три людини. На місцях працюють екстрені служби», – зазначив очільник ОВА Іван Федоров.

Пізніше він додав, що вже п’ять постраждалих: допомога медиків знадобилася жінці та одинадцятирічному хлопчику, що були поранені на АЗС, атакованій росіянами. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Ближче до вечора кількість поранених зросла до десяти, також правоохоронці підтвердили загибель 18-річної жінки.

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Результати відбиття повітряної атаки над Запоріжжям

Попри трагічні влучання на автомобільних заправках, українським мобільним вогневим групам та підрозділам радіоелектронної боротьби вдалося нейтралізувати більшу частину засобів нападу, які росія спрямувала на регіон.

Підсумки бойової роботи захисників неба:

Загальна кількість ліквідованих цілей: 58 ворожих безпілотників ліквідовано в небі над Запоріжжям за добу;

58 ворожих безпілотників ліквідовано в небі над Запоріжжям за добу; Типи знешкоджених апаратів: десятки ударних дронів типу «шахед», розвідувальних і тактичних FPV-дронів, а також новітніх безпілотників типу «молнія» не долетіли до своїх цілей.

Масштабний повітряний терор рф

Атака на Запоріжжя стала частиною масованої повітряної наступальної операції російських військ, яка за останні дні призвела до значних руйнувань та великої кількості жертв у багатьох областях України.

Ситуація в столиці: нагадаємо, кількість загиблих у Києві через російську масовану атаку зросла до 15 осіб під час деблокування тіл підрозділами ДСНС.

нагадаємо, кількість загиблих у Києві через російську масовану атаку зросла до 15 осіб під час деблокування тіл підрозділами ДСНС. Загальні масштаби нападу: також повідомлялося, що у ніч проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Більшість засобів повітряного нападу було збито авіацією та зенітно-ракетними військами.

Правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Документування воєнних злочинів рф триває в цілодобовому режимі.