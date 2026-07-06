ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф атакувала інфраструктуру та АЗС у Запоріжжі, є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала інфраструктуру та АЗС у Запоріжжі, є жертви 06
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі / ДСНС України / 06.07.2026

Окупаційна російська армія продовжує застосовувати тактику цілеспрямованих ударів по об’єктах паливної та цивільної інфраструктури в українських містах. Війська рф 6 липня завдали удару безпілотниками по Запоріжжю, загинула жінка, ще 10 людей зазнали поранень, серед них – одна дитина. Про це повідомила ДСНС та очільник Запорізької ОВА.

На місцях влучань та займань паливно-мастильних матеріалів протягом усього дня тривали екстрені заходи безпеки. Зазначається, що через ворожі обстріли пошкоджені АЗС та кілька автомобілів.

Динаміка обстрілів автозаправних комплексів та заяви влади

Ранкові повітряні атаки були спрямовані безпосередньо на комерційні об’єкти міста, де в цей час перебували співробітники та водії. Інформація про масштаби руйнувань та жертви оновлювалася кілька разів протягом доби.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації описав початок атаки на місто:

📢 «Від ранку росіяни атакують автозаправочні станції в обласному центрі. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали три людини. На місцях працюють екстрені служби», – зазначив очільник ОВА Іван Федоров.

Пізніше він додав, що вже п’ять постраждалих: допомога медиків знадобилася жінці та одинадцятирічному хлопчику, що були поранені на АЗС, атакованій росіянами. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Ближче до вечора кількість поранених зросла до десяти, також правоохоронці підтвердили загибель 18-річної жінки.

Результати відбиття повітряної атаки над Запоріжжям
рф атакувала інфраструктуру та АЗС у Запоріжжі, є жертви 07
Фото ілюстративне / Запорізька ОВА / 06.07.2026

Попри трагічні влучання на автомобільних заправках, українським мобільним вогневим групам та підрозділам радіоелектронної боротьби вдалося нейтралізувати більшу частину засобів нападу, які росія спрямувала на регіон.

Підсумки бойової роботи захисників неба:

  • Загальна кількість ліквідованих цілей: 58 ворожих безпілотників ліквідовано в небі над Запоріжжям за добу;
  • Типи знешкоджених апаратів: десятки ударних дронів типу «шахед», розвідувальних і тактичних FPV-дронів, а також новітніх безпілотників типу «молнія» не долетіли до своїх цілей.
Масштабний повітряний терор рф

Атака на Запоріжжя стала частиною масованої повітряної наступальної операції російських військ, яка за останні дні призвела до значних руйнувань та великої кількості жертв у багатьох областях України.

  • Ситуація в столиці: нагадаємо, кількість загиблих у Києві через російську масовану атаку зросла до 15 осіб під час деблокування тіл підрозділами ДСНС.
  • Загальні масштаби нападу: також повідомлялося, що у ніч проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Більшість засобів повітряного нападу було збито авіацією та зенітно-ракетними військами.

Правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Документування воєнних злочинів рф триває в цілодобовому режимі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Обстріл Одеси: пошкоджено житлові будинки, є поранений

ВІЙНА

росіяни знищили супермаркет на Миколаївщині

ВІЙНА

У Києві число жертв російської атаки зросло до 30 осіб, у місті День жалоби

ВАЖЛИВО

На потреби Сил оборони Луганщина спрямувала ще майже 94 мільйони гривень

ЛУГАНЩИНА

рф після виборів до держдуми може оголосити загальну мобілізацію, але перемоги у них не буде – експерт

ПОДІЇ

Керівник окупованої лікарні на Луганщині та його спільника вкрали 5 мільйонів

КРИМІНАЛ

Зафіксовано понад 230 бойових зіткнень, ворог застосував 6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Замість кави у $10: турист в США виграв $3,3 мільйона

ПОДІЇ

У червні луганці у різних регіонах України мали змогу одержати гуманітарну допомогу

ЛУГАНЩИНА

У Таїланді 11-річний хлопчик на автомобілі збив колону монахів

СУСПІЛЬСТВО

Кількість загиблих у Києві зросла до 15, пошук триває

ВАЖЛИВО

Вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя

ВІЙНА

росія готується до нападу на НАТО – експерт назвав країну, яка може стати першою ціллю

ПОДІЇ

Кількість загиблих у Києві після обстрілу зросла до семи осіб

ВАЖЛИВО

Фейк: WAVE Network заявила про 20-кратне зростання сексуальних злочинів з боку ТЦК в Україні

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип