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Олексій Смирнов взяв участь у зустрічі з делегацією Європейського парламенту щодо деокупації Луганщини та Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
Олексій Смирнов взяв участь у зустрічі з делегацією Європейського парламенту щодо деокупації Луганщини та Криму 02
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У вівторок, 30 червня, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відвідала поважна офіційна делегація Європейського парламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС. Іноземну місію очолив голова профільного комітету Пекка Товері. У межах цього міжнародного заходу відбулися розширені засідання та дискусії, у яких безпосередню участь взяв заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов.

Головний фокус тривалих обговорень стосувався детального аналізу практичного досвіду функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування України в надскладних умовах тимчасової окупації окремих регіонів.

Учасники зустрічі приділили значну увагу ключовим викликам у сфері забезпечення прав і свобод українських громадян, сучасним підходам до ефективного управління громадами, всебічній підтримці постраждалого населення та системній підготовці до майбутньої деокупації територій.

Крім того, сторони детально окреслили роль органів державної влади у реалізації стратегічних завдань європейської інтеграції України в умовах триваючої збройної агресії та тимчасової окупації частини території нашої держави.

Презентація звіту та євроінтеграційний шлях

Під час міжнародного засідання присутнім було офіційно презентовано новий ґрунтовний аналітичний звіт. Цей документ детально описує дієві інструменти для реального забезпечення прав і можливостей внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А також жителів тимчасово окупованих територій України в контексті загального євроінтеграційного шляху нашої країни.

Українська сторона під час перемовин окремо звернула особливу увагу членів Європейського парламенту на критичну важливість подальшого посилення міжнародної санкційної політики. Представники України наголосили на гострій потребі у забезпеченні максимально широкого світового розголосу воєнних злочинів, які росія безперервно вчиняє на тимчасово окупованих територіях України.

Було підкреслено необхідність якнайшвидшого запровадження дієвих компенсаційних механізмів для всіх постраждалих громадян. А також невідворотного притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у скоєнні цих тяжких злочинів.

Зі свого боку, представники Європейського парламенту вкотре висловили свою непохитну солідарність з Україною. Євродепутати окремо відзначили виняткову мужність, героїзм та стійкість українського народу у протистоянні повномасштабній російській агресії та запевнили у подальшій системній підтримці.

👉 Також нагадаємо, що у Києві офіційно відбулося перше засідання Луганського регіонального молодіжного конгресу, який покликаний стати дієвою платформою для активної участі нового покоління у формуванні державних політик.

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