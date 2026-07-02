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Обстріл Запоріжжя: палає багатоповерхівка, пошкоджено будівлю фітнес-центру

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Запоріжжя: палає багатоповерхівка, пошкоджено будівлю фітнес-центру 06
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжя / Запорізька ОВА / 02.07.2026.

Окупаційні російські війська протягом четверга, 2 липня, здійснили серію ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожих прильотів спалахнули пожежі у житловому секторі, зафіксовано значні руйнування будівель, а кількість поранених мирних мешканців стрімко збільшувалася впродовж дня. Про це в оперативних зведеннях офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя: палає багатоповерхівка, пошкоджено будівлю фітнес-центру
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжя / Запорізька ОВА / 02.07.2026.

Один із ворожих снарядів поцілив безпосередньо у багатоповерховий житловий будинок, через що там миттєво виникло сильне займання. Крім того, значних руйнувань зазнала будівля місцевого фітнес-центру.

Спочатку профільні служби повідомляли про двох травмованих містян, проте згодом очільник ОВА зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя продовжує збільшуватися. Невдовзі стало відомо про трьох поранених, один із яких перебуває у важкому стані. Ближче до вечора госпіталізували ще одного чоловіка в стані середньої важкості. На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені та рятувальні служби міста.

Руйнування інфраструктури та ліквідація наслідків

Окрім житлового сектору, російські загарбники пошкодили складські приміщення одного з місцевих магазинів. За попередньою інформацією рятувальників, на цій конкретній локації обійшлося без жертв та постраждалих.

Обласна та міська влада звітують про масштабні пошкодження житлових і нежитлових приміщень у різних районах обласного центру: у багатьох будинках вибуховою хвилею масово вибиті вікна та понівечені фасади. Наразі Запоріжжя активно оговтується від сьогоднішніх ударів. На об’єктах оперативно працюють комунальні служби, які оперативно закривають пошкоджені віконні контури, а фахівці районних адміністрацій здійснюють поквартирний обхід та фіксують усі наявні руйнування для надання подальших компенсацій.

Повторний вечірній обстріл міста та червневий терор

Обстріл Запоріжжя: палає багатоповерхівка, пошкоджено будівлю фітнес-центру 010
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжя / Запорізька ОВА / 02.07.2026.

Вже увечері 2 липня стало відомо про чергову повітряну атаку російських військ на Запоріжжя. Стовп густого чорного диму, який бачили мешканці майже в усіх районах, став безпосереднім наслідком нового ворожого прильоту. Рятувальники встановили, що серйозна пожежа виникла на даху однієї з нежитлових будівель міста. На щастя, під час цього вечірнього інциденту обійшлося без людських жертв та поранених.

Ці терористичні акти є продовженням системного знищення прифронтового міста. Нагадаємо, зовсім нещодавно, 30 червня, армія рф масовано атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами (КАБ). За результатами тієї атаки за медичною допомогою до лікарень офіційно звернулися дев’ять громадян, а одна людина, на жаль, загинула. Правоохоронці продовжують фіксувати кожен воєнний злочин окупантів на місцях подій.

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