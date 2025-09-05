П’ятниця, 5 Вересня, 2025
У Чернігівській області дрони пошкодили критичну інфраструктуру

Денис Молотов
Денис Молотов


Вранці 5 вересня атака дронами по Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області призвела до пошкодження критичної інфраструктури та перебоїв з електропостачанням. Про це повідомив очільник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його словами, безпілотники завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури, через що частина населених пунктів району залишилася без світла. Водночас критично важливі установи оперативно перевели на альтернативні джерела живлення, аби забезпечити їхню безперервну роботу.

📢 «У разі потреби для мешканців району будуть розгорнуті пункти незламності», – зазначив Селіверстов.

☝️ Місцева влада підкреслила, що ситуація перебуває під контролем, а енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

Нагадаємо, тієї ж ночі під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотниками на території одного з підприємств виникли масштабні пожежі.

👉 Також раніше стало відомо, що у прифронтовій Костянтинівці через обстріли та відсутність медичного персоналу закрилася остання лікарня, яка ще діяла у місті.

