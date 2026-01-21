Середа, 21 Січня, 2026
На Львівщині стріляли в бус ТЦК: оголошено підозру чоловіку

Денис Молотов
На Львівщині стріляли в бус ТЦК: оголошено підозру чоловіку
Фото з відкритих джерел: розстріляний бус Volkswagen Passat ТЦК

На Львівщині правоохоронці встановили особу підозрюваного, який здійснив кілька пострілів з травматичної зброї по мікроавтобусу працівників районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Чоловіка оголошено в розшук, повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 21 січня.

За підозрою у хуліганстві розшукується чоловік 1997 року народження, мешканець селища Рудно Львівського району, який переховується від органів досудового розслідування.

☝️ Прикмети підозрюваного:
  • зріст — близько 170 см,
  • тілобудова — повна,
  • очі — карі,
  • волосся — коротке, темно-русе.

Поліція попереджає, що чоловік може мати при собі вогнепальну зброю.

Слідством встановлено, що 14 січня близько 10:15 на перехресті вулиць Лесі Українки та Небесної Сотні у селищі Рудно підозрюваний, перебуваючи в салоні автомобіля Volkswagen Passat, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, влучивши у мікроавтобус Volkswagen T6, в якому перебували військовослужбовці районного ТЦК, після чого зник з місця події.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

  • Нагадаємо, 14 січня у селищі Рудно поблизу Львова невідомий відкрив вогонь по мікроавтобусу військовослужбовців ТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення населення.
  • Також 13 січня в місті Ізмаїл на Одещині чоловік із викруткою протидіяв працівникам ТЦК під час виконання ними заходів оповіщення.
  • У Черкасах чоловік із натовпу пошкодив металевим предметом службові автомобілі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки іншого громадянина.
