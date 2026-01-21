На Львівщині стріляли в бус ТЦК: оголошено підозру чоловіку

На Львівщині правоохоронці встановили особу підозрюваного, який здійснив кілька пострілів з травматичної зброї по мікроавтобусу працівників районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Чоловіка оголошено в розшук, повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 21 січня.

За підозрою у хуліганстві розшукується чоловік 1997 року народження, мешканець селища Рудно Львівського району, який переховується від органів досудового розслідування.

☝️ Прикмети підозрюваного:

зріст — близько 170 см ,

, тілобудова — повна ,

, очі — карі ,

, волосся — коротке, темно-русе.

Поліція попереджає, що чоловік може мати при собі вогнепальну зброю.

Слідством встановлено, що 14 січня близько 10:15 на перехресті вулиць Лесі Українки та Небесної Сотні у селищі Рудно підозрюваний, перебуваючи в салоні автомобіля Volkswagen Passat, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, влучивши у мікроавтобус Volkswagen T6, в якому перебували військовослужбовці районного ТЦК, після чого зник з місця події.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.