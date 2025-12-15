В Україні запроваджують оновлене оповіщення повітряних тривог

По всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, запроваджується система порайонного оповіщення повітряних тривог. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у понеділок, 15 грудня.

📢 «ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв», – написала глава уряду.

За словами Свириденко, на першому етапі система порайонного оповіщення пройшла тестування у 13 регіонах, після чого її було масштабовано на всі області країни.

📢 «Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області — там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, у Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах», – зазначила прем’єр-міністр.

Вона підкреслила, що впровадження нової системи дозволяє критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше, зменшуючи економічні втрати через простої.

Крім того, за її словами, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер займає 8–15 секунд замість кількох хвилин, що суттєво підвищує оперативність реагування.

