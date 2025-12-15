У Люблінському воєводстві Польщі виявили уламки дрона

Військова жандармерія Польщі спільно з поліцією проводить огляд місця події в населеному пункті Желізна в Люблінському воєводстві після виявлення уламків літаючого об’єкта, який за попередніми ознаками може бути безпілотником. Про це у неділю, 14 грудня, повідомляє Польське радіо.

За інформацією правоохоронних органів, уламки — зокрема пінопластовий корпус та двигун — знайшов місцевий житель під час прогулянки лісом у неділю вдень. Після цього територію було оперативно оточено, а на місці розпочали роботу відповідні служби та експерти.

Наразі фахівці проводять первинні слідчі дії для з’ясування походження об’єкта та обставин інциденту. Повідомляється, що матеріали справи буде передано до військового відділу Окружної прокуратури в Любліні, яка визначить подальший перебіг розслідування.

Зазначається, що інцидент стався на тлі нещодавніх порушень повітряного простору Польщі під час масованих нічних атак росії на територію України.

Раніше польські та союзницькі винищувачі вже підіймалися для реагування на повітряні загрози, пов’язані з безпілотниками. В одному з населених пунктів Люблінського воєводства раніше було зафіксовано пошкодження житлового будинку та автомобіля.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося про виявлення дрона в одному з лісів Польщі — інцидент стався приблизно через тиждень після чергової масованої атаки російських безпілотників на територію країни.

👉 Також польські військові сили в ніч на 29 листопада здійснили термінові заходи безпеки у відповідь на чергову масовану атаку росії по території України.