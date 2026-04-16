У Херсоні дрони рф атакували цивільні автівки: четверо постраждалих

Денис Молотов
Фото: наслідки попередніх атак росіян на цивільний транспорт у Херсоні.

Окупаційні російські військові зранку 16 квітня завдали ударів по цивільних автомобілях у місті, внаслідок чого постраждали четверо людей. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «Близько 9:00 росіяни атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок влучання БпЛА поранення дістали двоє людей», – йдеться у повідомленні.

☝️ У результаті першого удару тяжкі поранення отримали літні люди.

  • У 73-річного чоловіка зафіксовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення тулуба.
  • 71-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба, голови та кінцівок.

Обох постраждалих госпіталізували — їхній стан оцінюють як тяжкий.

Другий удар стався приблизно о 09:45 у Корабельному районі міста.

📢 «Орієнтовно о 09:45 росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку у Корабельному районі Херсона», – уточнили в ОВА.

☝️ Унаслідок цієї атаки постраждали ще двоє людей — 53-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та контузії, а чоловік також отримав уламкові поранення спини. Постраждалих також доставили до медичного закладу.

⚠️ Голова ОВА Олександр Прокудін попередив про подальшу небезпеку. Посадовець закликав мешканців без нагальної потреби не виходити на вулицю та утриматися від відвідування центральної частини міста.

📢 «Сьогодні росіяни планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням безпілотників та артилерії», – повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсон тимчасово залишився без електропостачання. Також проблеми зі світлом зафіксовано у Миколаєві після атак на енергетичну інфраструктуру.

