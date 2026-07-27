Велика Британія передасть Україні технологію РЕБ Stone Cloak

Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що дозволить налагодити її виробництво у промислових масштабах на українських підприємствах. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією видання, про передачу технології оголосить прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським.

Передача прав інтелектуальної власності має забезпечити серійне виробництво британської системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив:

📢 «Stone Cloak – найкраща з британських національних інновацій, перевірена на передовій. Вона відіграватиме життєво важливу роль у реалізації безпеки обох наших країн».

Бернем також підтвердив подальшу підтримку України з боку Лондона.

📢 «росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, поки не досягнемо міцного та справедливого світу для України».

ℹ️ Що відомо про Stone Cloak

За даними The Independent, система Stone Cloak являє собою компактний пристрій приблизно розміром із ноутбук.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії вже передало українським військовим тисячі таких систем. Вони використовуються для придушення засобів виявлення безпілотників та підвищення їхньої живучості під час виконання бойових завдань.

Окрім використання в Україні, Лондон планує інтегрувати технологію Stone Cloak до перспективних британських систем озброєння.

Зокрема, йдеться про проєкт Brakestop, у межах якого розробляють недорогі крилаті ракети великої дальності.

Зеленський здійснить перший візит до нового прем’єра Великої Британії

27 липня шостий президент України В.О. Зеленський відвідає Велику Британію. Це стане першим закордонним візитом глави держави, якого новий прем’єр-міністр Енді Бернем прийматиме після вступу на посаду. Під час зустрічі сторони планують обговорити подальшу оборонну співпрацю між країнами.

Також Бернем і Зеленський відвідають військово-морську базу, де проходять підготовку українські військовослужбовці.

Там вони зустрінуться з українськими та британськими військовими, які брали участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze за участю 15 держав. Програма навчань охоплює, зокрема, розмінування та проведення операцій у Чорному морі.

Лондон заявляє про незмінну підтримку України

Напередодні візиту Володимир Зеленський заявив про намір поглибити оборонне партнерство з Великою Британією та відкрити новий етап двосторонніх відносин.

Зі свого боку Енді Бернем наголосив, що підтримка України залишатиметься незмінною, а британський уряд і надалі співпрацюватиме з українським керівництвом у сфері безпеки та оборони.

👉 Також нагадаємо, що командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер рекомендував припинити удари по Ірану в районі Ормузької протоки. Він вважає, що двотижнева повітряна кампанія досягла межі своєї ефективності.