ППО України знешкодила більшість цілей під час масованої атаки рф

У ніч на 30 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих повітряних атак по території України за останній час. Загалом окупанти застосували 358 засобів повітряного нападу — ракети різних типів і ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 320 повітряних цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Основний удар припав на Київщину та Львівщину

За інформацією Повітряних сил, головними напрямками атаки стали Київська та Львівська області. Також під удар потрапили:

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Вінницька область;

Полтавська область;

Миколаївська область;

Івано-Франківська область.

У Повітряних силах зазначили, що особливістю атаки стало одночасне застосування різних типів засобів повітряного нападу з кількох напрямків, зокрема значної кількості балістичних і крилатих ракет.

росія застосувала 358 повітряних цілей

За даними радіотехнічних військ Повітряних сил, противник використав:

4 протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс» ;

; 9 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400 або KN-23 ;

; 61 крилату ракету Х-101 та «Калібр» ;

; 284 безпілотники різних типів, серед яких ударні «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем (СБС) та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

ППО знешкодила 320 цілей

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила:

1 балістичну ракету ;

; 54 крилаті ракети ;

; 265 безпілотників різних типів.

Загалом було знешкоджено 320 повітряних цілей.

Водночас Повітряні сили повідомили, що зафіксовано влучання 11 ракет (трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих) та 17 ударних безпілотників на 20 локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих цілей зафіксовано ще на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет станом на момент оприлюднення повідомлення уточнювалася.

Є загиблі та десятки постраждалих у регіонах

Внаслідок масованої атаки російських військ є жертви та руйнування в кількох областях України.

У Львові кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та два дитячі садки.

На Київщині, за даними ДСНС, постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина. У Броварському районі частково зруйновано приватний житловий будинок.

На Полтавщині загинула одна людина, а після обстрілу виникла пожежа на складських приміщеннях «Нової пошти».

У передмісті Кривого Рогу внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули шість людей, серед яких троє дітей.