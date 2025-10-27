В Україні діють погодинні відключення електроенергії

В Україні запроваджено погодинні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. Про це повідомило НЕК «Укренерго» у понеділок, 27 жовтня.

📢 «Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується», – йдеться у повідомленні компанії.

📌 Окрім планових обмежень, через удари по енергооб’єктах залишаються знеструмлені споживачі у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики зазначають, що аварійно-відновлювальні роботи тривають.

📢 «Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі», – запевнили в Укренерго.

🔹 Також продовжено час дії графіків обмеження потужності для промислових споживачів – вони застосовуються з 07:00 до 19:00 в окремих регіонах.

🌧️ Через несприятливі погодні умови — грози та сильний вітер — у Дніпропетровській області знеструмлено 54 населені пункти. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди, і за словами енергетиків, усіх споживачів планують заживити до кінця поточної доби.

📊 Споживання електроенергії залишається на високому рівні — зранку воно відповідало показникам попереднього робочого дня, 24 жовтня.

📢 «Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00», – закликали в Укренерго.

Раніше цього ж дня повідомлялося про аварійні відключення світла, які охопили Київ і кілька областей України. При цьому напередодні компанія не прогнозувала обмежень для населення.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого головну увагу приділили енергетичним питанням.