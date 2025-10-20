Зеленський провів Ставку: головний акцент – енергетика

Шостий президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого головну увагу приділили енергетичним питанням. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Провів Ставку. Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях», – зазначив шостий президент України. Він додав, що «що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики».

За словами Зеленського, зараз готується «повний спектр відповідей», серед яких — масштабування далекобійних ударів у відповідь на російський терор проти української інфраструктури.

На Ставці прозвучали доповіді щодо відновлення постраждалих громад після ворожих атак. Президент повідомив, що було визначено параметри розширення національних резервів, зокрема запасів енергетичного обладнання.

📢 «Визначили й параметри розширення наших резервів. Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності», – підкреслив Зеленський.

Під час засідання обговорили й газову сферу — накопичення запасів на опалювальний сезон, ремонтні роботи та фінансування закупівель.

📢 «Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота», – наголосив президент.

Окремо було заслухано доповідь про прикриття енергетичних об’єктів від повітряних атак. Зеленський зазначив, що вирішено забезпечити додаткові гелікоптери та зміцнити бойову авіацію.

Президент доручив своїй команді оперативно підготувати всі документи, необхідні для угод зі США щодо закупівлі систем протиповітряної оборони.

📢 «Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні в усіх регіонах України через наслідки російських атак діють графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості. У Чернігівській області запроваджено погодинні відключення електроенергії у три черги, а в кількох інших регіонах фіксуються нові знеструмлення після обстрілів.

👉 Також було повідомлено, що Іспанія передасть Україні ще 70 генераторів, щоб допомогти країні пройти зимовий сезон на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі.