П’ятниця, 16 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка та вимагали $6 тисяч

Денис Молотов
В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка та вимагали $6 тисяч
Фото: затримання працівників ТЦК та СП в Одесі.

В Одесі правоохоронні органи викрили трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також представника громадської організації (ГО), яких підозрюють у викраденні чоловіка та вимаганні у нього 6 тисяч доларів США. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура у Telegram.

📢 «Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту. У ході цього вимагали від “заручника” 6000 доларів США за недоставлення його до РТЦК», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За даними слідства, всі фігуранти справи вже затримані. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

В обласній прокуратурі уточнили, що оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Розслідування триває.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у ВЛК при ТЦК в Дніпропетровській області. Під час слідчих дій у голови військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування вилучили понад 300 тисяч доларів США.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з росії з початку 2026 року — ЗМІ

ПОДІЇ

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень: найбільше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

ВАЖЛИВО

Корупція в ТЦК і СЗЧ шкодять обороні України — Буданов

ВАЖЛИВО

Данія нагадала США: Гренландія підпадає під п’яту статтю НАТО

ПОЛІТИКА

Трамп закликав Данію «негайно» залишити Гренландію

ВАЖЛИВО

Фейк: В Україні запровадили систему штрафних балів для водіїв — відбиратимуть права

СТОПФЕЙК

На Одещині російський дрон влучив у винзавод

ВІЙНА

Трамп розкритикував Європу та заявив про страх путіна

ПОЛІТИКА

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року – ООН

ПОДІЇ

Зеленський доручив готувати угоду історичного рівня

ВАЖЛИВО

Оборонний комітет не рекомендував Раді звільняти Василя Малюка

ВАЖЛИВО

Зеленський та Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Давосі – ЗМІ

ПОДІЇ

Юлії Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ

ВАЖЛИВО

Три нафтові танкери зазнали дронових атак поблизу Новоросійська — Reuters

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ