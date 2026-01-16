В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка та вимагали $6 тисяч

В Одесі правоохоронні органи викрили трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також представника громадської організації (ГО), яких підозрюють у викраденні чоловіка та вимаганні у нього 6 тисяч доларів США. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура у Telegram.

📢 «Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту. У ході цього вимагали від “заручника” 6000 доларів США за недоставлення його до РТЦК», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За даними слідства, всі фігуранти справи вже затримані. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

В обласній прокуратурі уточнили, що оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Розслідування триває.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у ВЛК при ТЦК в Дніпропетровській області. Під час слідчих дій у голови військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування вилучили понад 300 тисяч доларів США.