П’ятниця, 16 Січня, 2026
У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч

Денис Молотов
У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч
Фото: Служба безпеки України.

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у ВЛК при ТЦК в Дніпропетровській області. Під час слідчих дій у голови військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування вилучили понад 300 тисяч доларів США. Про це СБУ повідомила у п’ятницю, 16 січня.

📢 «Як встановило розслідування, посадовиця є однією з організаторів оборудки. В обмін на хабарі вона разом зі спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки, які дозволяли уникнути призову», — зазначили в СБУ.

За даними слідства, вартість таких «послуг» починалася від 2,5 тисячі доларів. Для пошуку клієнтів та внесення змін до їхніх військово-облікових документів було залучено співробітника ТЦК, який діяв у змові з 58-річним мешканцем регіону.

☝️ Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Наразі голові місцевої ВЛК та одному зі спільників оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за:

  • перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань;
  • одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • зловживання впливом.

Йдеться, зокрема, про ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 та чч.1, 2 ст. 369-2 ККУ.

📌 Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо👇
  • Раніше в Одесі лікарі ВЛК Приморського РТЦК та СП продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про проходження ВЛК без фактичної присутності за 16 тисяч доларів.
  • Також у Тернопільській області правоохоронці викрили п’ять корупційних схем, пов’язаних із мобілізацією, у межах яких дев’ятьом особам повідомили про підозру.
  • На Волині правоохоронці викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку в електронному реєстрі.
