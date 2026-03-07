Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів

Уряд України виділив перший транш у розмірі 10 млрд гривень на забезпечення реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст. Про це 6 березня повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти спрямовуються з резервного фонду державного бюджету.

📢 «Розпочинаємо фінансування виконання планів. Виділяємо перші 10 млрд грн з резервного фонду на забезпечення реалізації планів стійкості», – зазначила Свириденко за підсумками першого засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст.

Прем’єр-міністр підкреслила, що керівники обласних військових адміністрацій та міських рад нестимуть персональну відповідальність за виконання цих програм.

☝️ Під час засідання також обговорили підготовку плану стійкості для Києва.

📢 «Окремо проговорили питання підготовки плану стійкості для Києва, очікуємо його подачі від міської влади до вівторка», – повідомила очільниця уряду.

Для ефективної та системної реалізації ініціатив на засіданні Координаційного центру визначили відповідальних осіб за ключовими напрямками виконання планів.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України розглянула плани енергетичної стійкості регіонів, на реалізацію яких, за попередніми оцінками, необхідно понад 200 млрд гривень.

Передбачається, що ці програми допоможуть регіонам краще підготуватися до можливих кризових ситуацій та підвищити їхню здатність до стабільного функціонування в умовах війни.

👉 Також повідомлялось, що очільники ОВА повинні були розробити плани забезпечення стійкості своїх регіонів під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.