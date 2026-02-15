ОВА мають за два тижні підготувати плани стійкості регіонів

Очільники обласних військових адміністрацій (ОВА) повинні протягом двох тижнів розробити комплексні плани забезпечення стійкості своїх регіонів під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Про це 14 лютого повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

🔧 Ключовий акцент — життєзабезпечення під час атак

За словами урядовця, головним завданням є підготовка систем критичної інфраструктури до роботи в умовах можливих атак та відключень електроенергії.

📢 «Ключове питання – підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027 і загальна стійкість систем життєзабезпечення: тепло, вода, електрика, транспорт, лікарні, соціальна інфраструктура – системи, які мають працювати навіть під час атак і блекаутів», – зазначив віцепрем’єр-міністр.

Йдеться про забезпечення безперебійного функціонування:

теплопостачання;

водопостачання;

електроенергетики;

громадського транспорту;

медичних закладів;

об’єктів соціальної інфраструктури.

Кожен начальник ОВА має подати деталізований план стійкості регіону. Документ повинен містити:

перелік конкретних об’єктів критичної інфраструктури;

наявні та необхідні потужності;

резервні джерела живлення та матеріальні ресурси;

фінансове забезпечення;

чіткий графік реалізації заходів.

Після підготовки відповідні плани буде винесено на затвердження президентові України та прем’єр-міністерці.

🏗️ Нагадаємо

Раніше Олексій Кулеба пояснював доцільність відновлення прифронтових територій навіть в умовах повномасштабної війни, наголошуючи на необхідності підтримки життєздатності громад і збереження базових умов для проживання населення.

📢 «Прифронтові території — це не випалена земля, а різні громади — від невеликих сіл до обласних центрів, де живуть мільйони людей, працюють підприємства, навчаються діти. Люди обрали свій дім — вирішили жити в Україні, і це не “виклик безпеці”, а одна з форм національного спротиву», – йшлось у повідомленні.

Уряд розглядає підготовку до зими 2026/2027 як елемент системної політики підвищення стійкості регіонів в умовах тривалих безпекових викликів.

