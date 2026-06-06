Ірландський уряд опинився під потужним політичним тиском через безперервний експорт глинозему з найбільшого в Європі нафтоглиноземного заводу Aughinish Alumina до російської федерації. Про це пише авторитетне міжнародне фінансове видання Financial Times, посилаючись на власні джерела та дані митних реєстрів.

Зазначене підприємство є абсолютним лідером із виробництва глинозему на європейському континенті. Воно офіційно належить російському металургійному холдингу «Русал», який контролює відомий бізнесмен Олег Дерипаска.

Варто нагадати, що сам олігарх уже тривалий час перебуває під жорсткими персональними санкціями з боку США, Європейського Союзу та Великої Британії.

Європейські та ірландські опозиційні політики спільно закликають уряд країни негайно прискорити профільне розслідування. Це сталося після оприлюднення закритих звітів про те, що кінцева продукція ірландського заводу безпосередньо потрапляє до російського військово-промислового комплексу.

Логістика «Русалу» та використання металу у виробництві зброї

Згідно з офіційними митними записами, найбільшим безпосереднім отримувачем виробленого в Ірландії глинозему є великі металургійні підприємства компанії «Русал» у Красноярську. Профільні міжнародні моніторингові місії пов’язують ці сибірські заводи з фінансуванням та матеріальним забезпеченням російської оборонної промисловості.

Експерти з Київської школи економіки (КШЕ) детально наголошують на стратегічній важливості цієї речовини для ведення бойових дій:

Бронетехніка та авіація. Готовий алюміній та його специфічні високоміцні сплави є критично важливими компонентами у виробництві сучасних танків, важкої бронетехніки, бойових літаків та вертольотів;

Готовий алюміній та його специфічні високоміцні сплави є критично важливими компонентами у виробництві сучасних танків, важкої бронетехніки, бойових літаків та вертольотів; Ракетні системи. Метал використовується для створення корпусів та паливних систем балістичних і крилатих ракет;

Метал використовується для створення корпусів та паливних систем балістичних і крилатих ракет; Ударні безпілотники. Алюмінієві сплави є незамінними під час збирання реактивних версій російських ударних дронів, які потребують легких та водночас стійких до високих температур матеріалів.

Через продовження цих сумнівних торговельних операцій Посольство України в Дубліні вже висловило офіційне “серйозне занепокоєння”. Дипломати оприлюднили кричущі цифри: загальна ринкова вартість постачань ірландського глинозему до росії парадоксально зросла зі 196 мільйонів євро у 2021 році до понад 315 мільйонів євро за підсумками 2025 року.

Реакція Прем’єр-міністра та підготовка нового пакета санкцій

Масштабний розголос у медіа змусив вище керівництво Ірландії перейти до публічних пояснень та виправлень ситуації.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін офіційно заявив, що уряд країни не має жодного наміру допустити використання продукції місцевих підприємств для виробництва зброї, яка згодом застосовується проти мирного населення України. Наразі Міністерство підприємництва Ірландії проводить капітальне внутрішнє розслідування. Чиновники офіційно пообіцяли невідкладно передати всі отримані результати на розгляд до Європейської комісії у Брюсселі.

Тим часом ірландські депутати наполягають, що навіть мінімальний ризик потрапляння стратегічної сировини до російського ВПК має стати законною підставою для негайного примусового зупинення експорту. Очікується, що цей прецедент підштовхне Брюссель до рішучих дій, адже наступний великий пакет економічних санкцій ЄС проти росії планують офіційно розглянути та затвердити вже 15 липня 2026 року.

ℹ️ Технічна довідка: Глинозем — це офіційна технічна назва оксиду алюмінію що являє собою білий тугоплавкий кристалічний порошок. Він є головною, незамінною сировиною для промислового отримання чистого алюмінію методом електролізу. А також виступає важливим базовим матеріалом для виготовлення високоміцних вогнетривів, технічної кераміки та промислових абразивів.

👉 Також нагадаємо, що диктатор на росії путін остаточно втратив останній шанс вийти з провальної та руйнівної для нього війни з Україною.