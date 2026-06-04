Сибіга заявив про досягнення довіри у відносинах з Угорщиною

Україна і Угорщина офіційно відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй офіційній сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 4 червня.

Український високопосадовець висловив окрему глибоку вдячність поточному головуванню Кіпру в Раді Європейського Союзу за його непохитне лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС.

Глава українського дипломатичного відомства наголосив на значущості досягнутого консенсусу:

📢 «Я також високо ціную конструктивну участь Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною. Сторінку, засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед», – написав Андрій Сибіга.

Також очільник МЗС щиро подякував усім без винятку державам-членам Євросоюзу, Європейській комісії та іншим ключовим інституціям ЄС за їхню стабільну та непохитну фінансову і політичну підтримку нашої країни.

Компроміс щодо прав меншин

Цьому оптимістичному повідомленню українського міністра передували важливі політичні події на найвищому угорському рівні. Напередодні стало офіційно відомо, що Будапешт остаточно готовий розблокувати вступ України до Європейського Союзу.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно заявив про успішне досягнення двосторонньої домовленості з Україною щодо врегулювання питань, які стосуються прав угорської національної меншини на Закарпатті.

У відповідь на ці правові кроки Києва Будапешт офіційно висловив готовність погодитися на відкриття першого, базового переговорного кластера про вступ України до Євросоюзу. Це вважається офіційним стартом детального узгодження українського законодавства із європейськими стандартами.

Офіційна реакція Брюсселя та Єврокомісії

Позитивні зрушення на лінії Київ-Будапешт миттєво викликали схвальну реакцію з боку керівництва Об’єднаної Європи. ЄС прагне зберегти внутрішню єдність у питанні розширення блоку.

Сьогодні Європейська комісія офіційно привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною. У Брюсселі наголосили, що саме цей тривалий, але успішний діалог дозволив повністю зняти багаторічне політичне блокування щодо відкриття перших переговорних кластерів у межах загального процесу вступу України до ЄС.

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