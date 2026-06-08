Україна ризикує безповоротно втратити частину фінансової допомоги програми ЕС

Україна вперше ризикує безповоротно втратити значну частину фінансової допомоги від Європейського Союзу через невчасне та неповне виконання реформ, передбачених масштабною чотирирічною програмою Ukraine Facility. Це безпосередньо випливає з офіційної письмової відповіді Європейської комісії на інформаційний запит журналістів видання «Радіо Свобода».

Як офіційно повідомив у понеділок, 8 червня 2026 року, речник Європейської комісії, наразі на боці Києва залишаються повністю невиконаними два важливі інституційні етапи.

Ці кроки безпосередньо пов’язані з попередніми траншами фінансової підтримки, які український державний бюджет уже фактично отримав у авансовому порядку.

📢 «Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були офіційно “призупинені”. Це означає, що їх ще не було виплачено до державного бюджету», – детально пояснили поточний стан фінансування в Єврокомісії.

За розрахунками європейських аудиторів, на кону стоять колосальні фінансові ресурси. Йдеться про затримку майже 300 мільйонів євро у межах четвертого етапу фінансування та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого макрофінансового траншу.

Штат ВАКС та декларації суддів: деталі прострочених зобов’язань

За офіційною інформацією профільного посадовця Європейської комісії, затримка фінансування виникла через невирішеність конкретних кадрових та законодавчих питань в юридичному секторі України.

Урядові структури наразі протермінували виконання двох важливих індикаторів:

Четвертий транш. Невиконаним залишається обов’язковий пункт щодо “капітального збільшення кількості процесуального персоналу Вищого антикорупційного суду (ВАКС)” для прискорення розгляду резонансних справ;

Невиконаним залишається обов’язковий пункт щодо “капітального збільшення кількості процесуального персоналу Вищого антикорупційного суду (ВАКС)” для прискорення розгляду резонансних справ; П’ятий транш. Залишається проваленим пункт щодо “офіційного набрання чинності новим законодавством про комплексний перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої обов’язкової перевірки”.

Європейські інституції встановили для Києва жорсткі та остаточні юридичні дедлайни для виправлення ситуації. Для розширення штату антикорупційних суддів крайній термін визначено до 30 червня 2026 року. А для запуску системи перевірки судових декларацій — до 29 вересня 2026 року.

У Єврокомісії суворо наголошують: якщо Україна не виконає ці зафіксовані вимоги у вказані терміни, Брюссель автоматично застосує процедуру остаточного та безповоротного скорочення виплат, яка чітко передбачена регламентом програми Ukraine Facility.

Механізм воєнної гнучкості та розблокування 90 мільярдів

Водночас у Брюсселі прагнуть уникнути зайвої драматизації ситуації та підкреслюють, що діючий механізм Ukraine Facility від початку розроблявся з урахуванням надзвичайних обставин, у яких перебуває країна-заявник.

Європейські партнери відзначають високі загальні темпи впровадження структурних реформ:

📢 «Для України був спеціально запроваджений унікальний механізм гнучкості. Це було заздалегідь передбачено базовим регламентом програми. Тобто, існує певний додатковий легітимний час для впровадження реформ з огляду на ведення бойових дій та руйнування інфраструктури», – доброзичливо пояснили в Єврокомісії, додавши, що попри складні обставини, Україна загалом демонструє «значний і переконливий прогрес».

Цей процедурний інцидент розгортається на тлі масштабного фінансового розблокування. Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Україна найближчим часом отримає перший великий транш нової рекордної кредитної програми на 90 мільярдів євро від ЄС. Після нещодавньої кардинальної зміни влади в Угорщині та відсторонення колишнього проросійського уряду, наразі немає жодних політичних перепон чи штучних вето для стабільних виплат Україні обіцяних коштів.

Проте для збереження цих обсягів у повному розмірі Верховна Рада має ухвалити відповідні кадрові рішення щодо ВАКС протягом наступних трьох тижнів.